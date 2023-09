"No les pido que levanten mi bandera, simplemente pido que me vean como humana". Las palabras de Milagro Sala, en la tarde de este martes durante una entrevista radial con Nora Veiras, en la AM 750, resonaban como un llamado a la razón, ante la hostilidad a la que es sometida desde que fue detenida en 2016. Y agigantan la necesidad de tender un manto de piadosa decencia cívica sobre su persona, ante la urgencia que impone su estado de salud. Algo que podría ocurrir en las próximas 48 horas, si el Juez de Ejecución Penal, Emilio Carlos Cattan de Jujuy, accede al traslado solicitado por su equipo legal dado que la Junta Médica del Poder Judicial de la provincia realizó un segundo informe médico en el que reconoce finalmente que la intervención que necesita no puede hacerse en el territorio todavía gobernado por Gerardo Morales.

La salud de Milagro Sala, deteriorada desde mediados del año pasado, requiere urgente de una intervención quirúrgica. Por la complejidad del cuadro de “edema generalizado” que presenta, el procedimiento sólo puede realizarse en cuatro centros de salud del país. Ninguno está en Jujuy. La justicia de Morales le obstruía la posibilidad de viajar para poder concretarla hasta este martes por la tarde cuando la Junta Médica que la evalúa consideró prudente y necesario informar que no hay en Jujuy un lugar donde pueda realizarse tal intervención.

La Junta Médica, que tardó casi un año en presentar su primer informe pericial, procedió ahora, en su segundo informe, a convalidar los requerimientos médicos, las denuncias y las resoluciones de organismos internacionales que batallan denodadamente para que Milagro Sala, presa política del gobierno de Morales, pueda ser tratada con la humanidad que merece, en un centro médico de alta complejidad.

En el segundo informe de esta Junta Médica, presentado a pedido del Juez de Ejecución Penal Emilio Carlos Cattan, los peritos reconocen que en Jujuy no puede realizarse el procedimiento. Esto habilitó a quienes representan legalmente a Milagro Sala a pedir la audiencia para tramitar el traslado, presumiblemente dentro de las próximas 48 horas, al centro de alta complejidad de la ciudad de La Plata donde podría ser intervenida y tratada.

“Ahora el Juez tiene que resolver, y conforme este último informe, autorizar el traslado, si es que no presentan una solución alterna, que no la hay”, razona ante la consulta de Página/12, desde Jujuy, la abogada Alejandra Cejas, una de las representantes legales de la dirigenta social, fundadora de la organización Túpac Amaru y exdiputada provincial por Jujuy.

La salud de Milagro Sala, quien enfrenta varias causas penales impulsadas por el gobierno de la provincia y cumple prisión domiciliaria en su casa del barrio Cuyaya en San Salvador de Jujuy, presenta un cuadro de grave deterioro. Lo que llevó a sus representantes legales y a los médicos que la atienden a reclamar insistentemente por la necesidad imperiosa del traslado.

“Están jugando con una vida humana, están jugando con la salud de Milagro”, había explicado Cejas por la tarde buscando describir lo acuciante de la situación. La denuncia pública respondía a la certificación de “un edema generalizado” diagnosticado por el médico de Sala, el dirigente peronista Jorge Rachid. Ayer, en sus redes sociales, Rachid sostuvo: “Milagro está empeorando”. Y explicó que era necesario “tomar conciencia” de la situación.

La situación es difícil. Dos agravantes afectan su salud física, el deterioro emocional y psíquico, y no sólo la detención a la que fue sometida. “La muerte de su hijo (Sergio) hace siete meses", detalló Rachid a la prensa. Y agregó un segundo agravante: "Y hace poco más de dos meses, el fallecimiento de su compañero y marido de toda la vida”, dijo en referencia al periodista Raúl Noro.

El médico exigió “el traslado para su tratamiento al Hospital Italiano de La Plata antes de que sea tarde y se complique”. Y volvió a pedir al presidente Alberto Fernández que indulte a la dirigenta social. El pedido de traslado a La Plata busca que Sala pueda ser intervenida por su trombosis y por la afección cardíaca que padece, según recomendaron los especialistas en flebología.

Hasta ayer, sin embargo, el destrato podía leerse en una citación a una audiencia judicial que debía celebrarse ese mismo día “porque introducen pruebas en el juicio del barrio Campo Verde”, explicó Cejas, sobre una causa iniciada en 2021. En aquel momento, Morales volvió a cargar contra Sala denunciándola por “instigación a la resistencia de la autoridad”, en un conflicto de tierras en el barrio. Esto originó la represión y el posterior desalojo de los manifestantes por la fuerza policial.

Cejas explicó a este diario que se pudo suspender la audiencia “por la delicada situación de salud de Milagro”, en relación al cuadro de trombosis. “Esto viene ya hace tres semanas y su cuerpo está inflamado, ella está mal --amplió la abogada--, le empezaron a salir manchas blancas en distintas partes del cuerpo; tiene taquicardia y se encuentra con un delicado y deteriorado estado de salud”.

El cuadro comenzó a exponer su gravedad cuando el 27 de junio de 2022 Milagro Sala fue trasladada desde su domicilio a una clínica privada de la capital jujeña luego de que los médicos le diagnosticaran una “trombosis venosa profunda”. Desde ese momento desmejoró su salud. Hoy necesita una intervención urgente, la trombosis no puede ser tratada con medicamentos “esto está probado desde el año pasado”, añade Cejas. Además “necesita de dos o tres bypass”, contra el riesgo de perder su pierna izquierda.

Ante la negativa para el traslado en el primer informe de la Junta Médica “que debían desde diciembre de 2022”, subraya la abogada, la defensa recusó a esa Junta. Y añadió que “se han negado sistemáticamente a hablar con los médicos especialistas”. De ahí que el Juez “instó a la Junta Médica a proceder de acuerdo a derecho –explica Cejas--, porque contestaban los oficios con un grado de inhumanidad que es difícil de creer”.

A su favor, la dirigente cuenta con la fortaleza de su equipo legal y de sus médicos, el Comité formado para promover su liberación, los organismos de derechos humanos que la acompañan, y a quienes consideran lo ilegítimo de su detención. Pero también “una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 2018, que dice que no se puede agravar su situación de detención. Y no prestar asistencia médica es agravar su situación de detención”, define Cejas.

Por eso “seguimos instando para que sea trasladada al Hospital Italiano de La Plata, donde ya hizo su admisión y que se la intervenga lo antes posible porque se encuentra en riesgo su vida”, manifestó la abogada. Y añadió: “La Junta Médica debía el informe desde diciembre de 2022. Lo presentaron recién ahora. ¡Un absurdo! Hasta para quien no es médico ese tiempo es un absurdo, por eso lo rechazamos”, insiste, dado que los informes médicos habían mostrado una tremenda falta de humanidad.

Ahora, la persistencia puesta en el reclamo por sus garantías podría otorgarle a Milagro Sala, al fin, el trato humanitario que le han arrebatado.

“Podes no compartir lo que hizo Milagro –evalúa Cejas, acertadamente--, pero la diferencia está en el trato humanitario, allí surge la diferencia con ser o no ser un animal”, sintetiza. Y concluye: “Es este rasgo el que distingue a lo humano, y poder tener un poquito de empatía, no les pido mucho, sino la mínima para reconocer algo que es tan evidente para todos, como la necesidad de una intervención quirúrgica, te ubica en uno o en otro lugar”.