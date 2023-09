“Primer consejo: no te independices”. Ramiro Marra le habla a la cámara. Hace un video que sabe que verán muchos jóvenes. Con el traje de youtuber financiero puesto interpela a sus seguidores. Les aconseja que hagan que los padres “paguen el costo de haberlos traído al mundo porque estaban aburridos”.



En las últimas horas se viralizó un viejo video del ahora acérrimo libertario donde se lo ve muy suelto dictando sus polémicos "consejos" para ahorrar y contar con más dinero para invertir en la timba financiera. Las imágenes adquirieron mayor relevancia luego una serie de papelones que protagonizó el candidato esta semana con su pelea con el canal Paka Paka y el personaje infantil Zamba.

Es solo una cuestión de actitud

Sus dichos no tuvieron mucho de financiero, sino más bien de un estilo de vida. Es sabido, porque lo contó en entrevistas, que Marra vivió en la casa de sus padres hasta los 34 años por una decisión propia, incluso a pesar de tener un departamento propio.

Orgulloso de eso, el hombre de Javier Milei les dijo esto mismo a sus seguidores de las redes sociales: les recomendó que vivan todo lo que puedan con sus “viejos” para “ahorrar el alquiler”. “No te independices. Vivilos. Son tus padres. Decidieron que vinieras al mundo porque estaban aburridos. Que paguen ese costo. Que te financien”, fue más allá el orgulloso nieto de inmigrantes españoles.

El tema de la vivienda no es el único beneficio para Marra. También está la veta gastronómica: “Si podés vivir en su casa, te ahorras un alquiler. Si podés ir a comer los domingos, andá a comer los domingos”.

“Ellos tuvieron más recorrido y pudieron ahorrar. Ahora que lo disfruten con sus hijos. No sé quién dijo que sacar beneficio financiero de los padres está mal”, continuó con el decálogo.

Endeudarse con los abuelos, el consejo de Ramiro Marra

Para Marra, de todos modos, no quedó todo en la actitud con los padres. Los abuelos, abuelas y tías también entran en la misma bolsa. El candidato lo explicó de una manera más que curiosa: “Querés cambiar el auto y decís tengo un abuelito, una abuelita, una tía, o capaz un amigo, primero vas y le pedís pesos prestados”.

“Obviamente, como hay un lazo sentimental, no tiene que cobrar interés. Seguramente te van a decir que si prestan dólares se devuelven dólares. No estamos incitando a que no se devuelva. Hay que devolverla... en el mayor tiempo posible”, seguía aconsejando.

Y luego, finalizaba: “Es parte de la negociación. Pero saquémonos esas inhibiciones que nos hacen alejarnos de nuestras posibles herramientas de financiamiento gratuitas”.