"Cuando uno observa la colocación de la escalera, la duración del hecho, que tomó 7 minutos, se da cuenta de que esto ha sido extremadamente planificado", aseguró el investigador forense y profesor de Criminología y Criminalística Raúl Torre luego de que el pasado fin de semana un grupo de ladrones diera un golpe cinematográfico al Museo del Louvre y robara nueve piezas de la colección de la Corona Francesa, entre las que se encontraban las joyas de Napoleón y la emperatriz Eugenia.

En diálogo con la 750, Torre calificó de "pérdida invaluable" el botín que sustrajeron los delincuentes, no sólo por el valor económico de las piezas sino por su valor histórico.

Tras el robo, el Louvre permanece cerrado para agotar la producción de evidencia forense. Se busca, por un lado, evidencia física, muestras de ADN, fibras y huellas dactilares, y, por otro, la evidencia digital, que contempla desde la certificación de fallas en el sistema de alarmas hasta el relevamiento de las cámaras de seguridad.

"Se van a buscar también características físicas de estos individuos, que días antes han tenido que estar en este lugar, como empleados infieles, individuos con antecedentes. Les recuerdo que las policías europeas tienen unidades destinadas a la recuperación de obras de arte", explicó Torre en Escuchá Página|12.

Otros robos de similar envergadura ocurrieron recientemente en Europa, uno de ellos también a cargo de la policía francesa, como la sustracción de la máquina Enigma, el dispositivo creado por Alan Turing que fue utilizado por las fuerzas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la máquina fue devuelta a los pocos días del hecho, presumiblemente porque fue utilizada por los ladrones para descifrar algún código.

Algo similar sucedió con el cuadro emblemático de Leonardo Da Vinci, La Gioconda o Mona Lisa, que fue sustraido del Louvre para ser restituido a sus "propietarios originales", los italianos. Pero la travesía duró poco y, tras aparecer, fue devuelta al museo parisino.

En este caso, en cambio, es posible que las piezas robadas no sean devueltas. "O bien han sido encargados, porque si a alguien se le van a vender las joya completas con su valor histórico incluido, ese alguien sabe lo que iba a ocurrir, lo cual es extremadamente grave porque indica que las joyas, probablemente, no van a aparecer nunca más", planteó el investigador forense.

Y continuó: "Igual de grave sería que las piedras preciosas fueran desengarzadas y el oro vendido por otro lado, y ahí sí la pérdida es absolutamente irrecuperable. En este momento, la Prefectura de París tiene estos dos posibles móviles".