Hace algunas semanas estuve en la Feria del Libro Usado de Buenos Aires. Fue el primer sábado de octubre, era un día de sol y la explanada de la Biblioteca Nacional hacía creer que la ciudad se había vuelto un poco mejor por un rato. La esperanza no es poca cosa en estos tiempos. Mi propósito era escuchar el discurso de apertura de Betina Gonzáles – se titula “La magia y el valor” y está online- y, por supuesto, aprovechar la feria. Como lo adelantó su nombre ahí estaban las principales librerías de usados de la ciudad. Si bien no deja de ser un esfuerzo económico (al libro hay que pagarlo y es lo que corresponde) la compra del libro usado suele ser más barata y emocionante que, supongamos, en un shopping. También resignifica su existencia. Como bien mencionó Gonzáles: extiende la circulación de un libro de modo indefinido, todo lo contrario de lo que hacen algunas editoriales, que destruyen ejemplares una vez que pasaron un par de años de su publicación porque solo les interesa cierto margen de ganancias desorbitado en el menor tiempo posible.

Había libros en cajas de cartón, bateas, apilados desafiando la gravedad, compulsivamente ordenados. Exhibidos como objetos preciosos. Porque para quién sostiene entre sus manos el libro con pasión y lo observa con mirada fetiche, el libro es un objeto precioso. Y qué mejor si ese libro viene subrayado, dedicado, con anotaciones en los márgenes. Muchas veces el libro sigue diciendo más allá de su autora. Tengo “Averno” de Louise Glück subrayado en birome rosa y con garabatos en lápiz violeta. Imagino que son los subrayados de una persona adulta y el juego de un niño o niña que agarró el libro en secreto para rayarlo, hacer círculos y triángulos. Subvertir por completo el arduo trabajo de la Nobel de Literatura. Eso es la infancia y eso también es el libro usado.

En mi caso el interés por los libros se fue formando con los años. En mi casa de la infancia no había biblioteca (aunque sí tenía algunos libros de “Elige tu propia aventura” que mi padre canjeaba cortando cupones que venían en el diario), ni referencias a autoras en las discusiones de la sobremesa, ni conversaciones políticamente correctas sobre tal o cual publicación de moda. Un poco lo hice en la universidad pública, en talleres compartiendo con grandes poetas, otro poco por intuición, hambre y curiosidad, pero todo fue entrando a la juventud. Por eso el clima efervescente de la feria me daba tanto entusiasmo. Las breves recomendaciones entre libreros y lectores; la posibilidad de encontrar una perla en un océano de páginas; la rara mixtura entre un libro de autoayuda, Platón y uno de Lispector entreverados en la misma caja. Como en la vida el secreto es saber elegir.

Ese escenario de la feria, fue lento, analógico, contemplativo. Incitó a la curiosidad y celebró un tipo de soporte al que le anunciaron varias veces la muerte. Toda esa acción se contradice con un clima de época (paradójicamente para los días de la feria estaba pronosticado lluvia y amaneció soleado) que como contrapartida celebra lo dicho rápido y escandaloso. También el del libro como decoración. Niego en este punto toda propensión a la nostalgia y determinismo tecnológico. Pero si afirmo que es necesario poner el dedo en la herida. La “batalla cultural”, término muy trillado que colabora en reconocer que los significados y “la verdad” cambian según quién y cómo cuenta la historia, se convierte en diversas partes del mundo en el intento revanchista y poco reflexivo de quebrar, desacreditar y separar. No en un motor para pensar e innovar; para descubrir cómo encontraremos lo que hace falta para crear. Encontraremos, en plural, porque la creación es un acto, incómodo y auto desafiante, pero sobre todo colectivo.

Antes de irme, escuché el discurso de apertura tirado en el pasto. Saqué una foto con el celular y la subí a Instagram. Me llevé varios libros que busqué con la tenacidad de quien emprende una expedición al Amazonas. Otros de autoras desconocidas por mí hasta ese momento. Los guardé en una bolsa de tela azul que compré en la tienda de regalos del MoMA hace un par de años. La única vez que pude ir a New York. La uso dada vuelta para que no se vea el nombre. Supongamos que, por la culpa de clase, el temor al snobismo o por algo de respeto al niño que no tenía biblioteca.

* Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA)- Magíster en Periodismo (UBA)- Doctorando en Ciencias Sociales (UBA).