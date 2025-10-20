Más que nunca, se materializa la reflexión foucaultiana sobre “las palabras y las cosas”: lo que se dice no es mero discurso, sino potencia de hecho y motor de consecuencias. Y la brecha entre unas y otras, se alarmaría el autor, se achica. El anuncio de Donald Trump condicionando su apoyo financiero a Argentina al triunfo de Javier Milei desató turbulencias bursátiles, desplomes cambiarios y expectativas políticas renovadas en cuestión de días. Los mercados reaccionaron con vértigo: la promesa se transformó en riesgo, la palabra se convirtió en inversión.

Anuncios que golpean las pantallas y los valores

El 14 de octubre de 2025, durante la reunión en la Casa Blanca, Trump declaró que el respaldo estadounidense a Argentina dependería del resultado de las elecciones en Argentina: sin triunfo de Milei, “no vamos a ser generosos”. Las palabras cruzaron el continente de Norte a Sur con la potencia de un disparo: en cuestión de segundo, el peso argentino se devaluó cerca del 2%, los bonos soberanos cayeron hasta un 8% y acciones argentinas que cotizan en Wall Street reflejaron una caída abrupta. De repente, además, todos hablamos en términos bursátiles.

Pocos días atrás, el movimiento había sido al alza cuando Estados Unidos anunció una línea swap de 20.000 millones de dólares como señal de respaldo financiero…digamos político. Estos movimientos financieros ocurren en cuestión de horas: un anuncio desencadena ventas, pérdidas, liquidez extraída, aspiraciones, corridas. Y detrás de cada gráfico y anuncios, hay decisiones políticas, luchas simbólicas y una disputa de soberanía, así como también geopolítica.

Foucault insiste en que no podemos separar lenguaje y mundo: los discursos dan forma a realidades posibles. Las palabras no solo describen lo que existe, moldean lo que se vuelve creíble, hacen que ciertos actos sean permitidos o improbables, y crean expectativas que los agentes toman como brújula. En el caso argentino, el anuncio de Trump no fue solo retórica electoral: fue un mandamiento político y económico.

Cuando alguien con poder global dice: “este respaldo depende de que el resultado nos favorezca”, está imponiendo una lógica de condicionamiento. Esa lógica produce efectos: incentiva apuestas financieras, presiona hacia políticas alineadas, engendra dependencia simbólica.

Las palabras funcionan en este caso como contrato anticipado, como promesa de premio o castigo para una sociedad que debe elegir, condicionada explícitamente. Y los efectos del discurso no se agotan en los gráficos ni en los mercados: se expanden, como ondas, hacia la vida cotidiana.

Consecuencias políticas y domésticas: cuando lo financiero reclama su cuota.

El mundo de las finanzas, que reaccionan volátilmente frente a las palabras volcadas incluso en un twit, parece abstracto, pero se vuelven cuerpo social: familias, precios, importaciones, cierre de empresas, caída del empleo, desinversión pública.

Con el imperativo del equilibrio fiscal como bandera, lo que se pone en riesgo en situaciones como la actual de carencia de reservas, no es más ni menos que la vida doméstica. Y con el superávit no se come, ni se cura ni se educa.

A la recesión, desempleo y desigualdad, le siguen una soberanía en jaque y una crisis institucional sin precedentes. La defensa de los valores democráticos requiere más palabras y manifestaciones simbólicas que contrarresten y se hagan cuerpo social en nuestra sociedad.

No es posible separar ya más discurso y acción. Porque cuando las palabras mueven el dólar, también deben mover la conciencia. Resistir simbólicamente también es estratégico: discutir el sentido, cuestionar el lenguaje hegemónico y fortalecer plataformas propias de comunicación y soberanía.

