Patricia Bullrich sigue buscándole el flanco a Javier Milei, hasta ahora sin lograr remontar una campaña errática. La semana pasada, lo intentó con el encuentro del libertario con Luis Barrionuevo. Esta vez volvió a jugar la carta que dice que Milei no tiene ni tendrá gobernadores propios (ni intendentes, por caso). Bullrich reunió en una foto a todos los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio, presentes y futuros, como una señal de poder sobre el otro espacio de derecha. En tanto, después de subirse a la Patoneta, Horacio Rodríguez Larreta ratificó que seguirá en campaña para Bullrich.



La idea fue presentar en una foto un bloque de poder capaz de oponerse al peronismo y gobernar, algo que -como Bullrich viene insistiendo hasta el cansancio- argumentan que Milei no puede o no tiene con qué. Así que la candidata de JxC se mostró con los gobernadores electos Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan) y Nacho Torres (Chubut). Sumó a la foto al actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, mientras que Gustavo Valdés no pudo estar presente porque comió algo que no debía.

También la acompañaron en la foto los candidatos a gobernar la provincia de Buenos AIres, Néstor Grindetti, y CABA, Jorge Macri, además del postulante en Entre Ríos, Rogelio Frigerio.



Los mensajes fueron claros y fueron dos: primero, unidad. “La interna ya pasó y estamos todos juntos. La gente ve que vamos ganando provincias, que tenemos músculo para gobernar y un equipo de dirigentes mucho más comprometidos con el cambio”, señaló Bullrich, que no advierte que, tan lejos de las primarias, seguir hablando de que la interna ya pasó es un indicador de lo contrario.

Segundo mensaje: poder. Bullrich buscó oponerle a Milei los "fierros" con los que va a contar Juntos por el Cambio: gobernaciones, intendencias, bloques parlamentarios. El "músculo para gobernar" del que, según Bullrich quiere instalar, Milei adolesce.

No obstante, Bullrich no pudo esquivar las preguntas sobre el acto que compartieron dos gobernadores radicales (Morales y Valdés) con Sergio Massa. "Él fue al acto y quiso hacer un acto proselitista, hacer algo que no se hace. El acto no era para decir ‘me llevo dos ministros radicales’. Yo estuve al día siguiente con Morales, y me dijo clarito: ‘Yo no soy ministro de Massa ni por casualidad, y estoy cien por ciento con Juntos por el Cambio y con su candidata’. Así que, Massa, las picardías guardátelas”, le arrojó Bullrich, en un intento por ganar terreno.



Macri retador

El ex presidente Mauricio Macri decidió hacerle otro favor en la campaña a Bullrich y se volvió a pelear con los radicales. En este caso, lo que hizo fue retarlos por esa foto con Massa (cuando Bullrich ya los había exculpado). Es la misma foto que Milei había aprovechado para decir que los radicales ya están abandonando a Bullrich.



Macri, concretamente, les pidió que se mantengan lejos de Massa por el resto de la campaña, porque "tiene una habilidad única para confundir a todo el mundo". Les reclamó que "tengan distancia hasta que termine la campaña. Después los que quieran seguir comiendo asado con él, que lo hagan". ¿Habrá sido un mensaje para Rodríguez Larreta también?

Larreta, a fondo



Si lo fue, el jefe del gobierno porteño no se dio por aludido. Luego de haber participado en un acto en Lomas de Zamora con la Patoneta, Larreta dijo que está listo para seguir ayudando en la campaña. "Luego de la elección interna dije que íbamos a estar todos juntos y lo cumplí. Estoy participando a fondo de la campaña". Habrá que ver cuál será su siguiente actividad a fondo con Bullrich. Por ahora, la próxima vez que se verán será en Santiago del Estero para el debate presidencial, al que Larreta tiene previsto asistir para escuchar a su exadversaria.



Frutilla del postre

Si faltaba algo en una campaña con múltiples voceros no siempre coordinados, es que salieran radicales a advertir que no piensan votar a Bullrich. Fue el caso de Marcelo Bessone, secretario general de Franja Morada La Pampa. “Se está diciendo que la UCR se representa en Bullrich y la realidad no es así. Gran parte de la juventud no la apoya, no nos sentimos representados porque no representa un solo valor de Franja Morada”, le dijo al sitio Diario Textual.

"Vamos a votar, pero en mi caso votaré para que quede nulo. La verdad que los tres candidatos se han ido muy a la derecha. Tengo amigos del peronismo y les pasa lo mismo con Massa", aseguró el joven, que contrarió así a la conducción de la UCR pampeana, que afirmaba que no había fisuras a la hora de respaldar a Bullrich.