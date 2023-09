El libertario Ramiro Marra admitió que "mucha gente de Juntos por el Cambio" va a apoyar el proyecto de ley del sistema de vouchers para desfinanciar a las escuelas y hacer que estas compitan entre sí en un sistema de oferta y demanda.

En el marco del tópico de "autonomía, sistema político, Justicia y seguridad", el candidato a jefe de Gobierno porteño por Juntos por el Cambio, Jorge Macri, le consultó a Marra sobre su postura sobre la educación pública y privada, y en el subsidio a estas últimas.

Según el candidato de LLA, defendió su propuesta de erradicar los subsidios a la educación ya "que salen de los impuestos" y que lo que se desea es "financiar a la demanda y no a la oferta", dándole "la plata a los alumnos".

"Nosotros tenemos razón con lo que está pasando. Por eso sé que mucha gente de Juntos por el Cambio, a su momento, nos van a acompañar en el proyecto de ley para poder cambiar el sistema de financiamiento en Buenos Aires y en otras provincias", precisó Marra, mientras que el exintendente de Vicente López se sorprendía.



Y cerró: "seguramente a Leandro Santoro no le gusta eso y va a querer cerrar las escuelas privadas y que sean todas públicas y ni hablar la izquierda; ellos quieren totalitarismo".

La propuesta libertaria para terminar con la educación primaria y secundaria obligatoria

A comienzos del año, el candidato presidencial por la Libertad Avanza, Javier Milei, propuso eliminar la obligatoriedad en el sistema educativo y modificar el sistema público para brindar ese derecho a partir de la entrega de "vouchers", para que quienes quieran estudiar elijan si ir a una escuela pública o a una institución privada en un sistema de competencia entre ambos sistemas y entre cada una de las instituciones educativas.

"El Estado es un bicho que saca los recursos por la fuerza", sostuvo Milei al hablar de la obligatorierad escolar y aseguró que se trata de "un problema de controlar a los seres humanos e imponer un patrón moral".

Milei se manifestó en contra de sostener la obligatoriedad escolar durante una entrevista en radio Mitre. "¿La educación pública no tiene que ser obligatoria?", preguntó la periodista. "¿Vos querés obligar a un ser humano a que haga algo? No les está yendo muy bien con la obligatoriedad porque la gente va dejando en el camino. El sistema de la obligación no funciona", aseguró el candidato a presidente.

Rechazos a la escuela "voucherizada" de Milei

Convocados por Página|12, la pedagoga Adriana Puiggrós, Alberto Sileoni —ministro de Educación bonaerense— y Gustavo Oliva —exrector del Colegio Nacional de La Plata— repasaron las principales afirmaciones del candidato presidencial de ultraderecha, para anticipar hacia dónde llevarían tales propuestas.

Asimismo, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) porteña se sumó al coro de rechazos contra la propuesta. La titular de ese gremio en la ciudad de Buenos Aires, Angélica Graciano, sostuvo que la puesta del candidato de La Libertad Avanza va “en contra de la movilidad ascendente” que propone el modelo educativo y que posibilitó que los estudios sean la posibilidad de cualquier ciudadano para mejorar sus condiciones de vida.

Seguí leyendo