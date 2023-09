Los contribuyentes que deseen recibir el reintegro del 21% del programa “Compre sin IVA” deben declarar su CBU ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Ahora, el organismo además sumó en la plataforma una nueva opción en el paso a paso para registrarlo, mediante el cual los beneficiarios pueden aclarar a qué cuenta bancaria –y tarjeta de débito– quieren vincular el beneficio.

Al momento de informar el CBU deseado, se debe tildar la opción “Compre sin IVA” para asociar esa cuenta al programa. La nueva incorporación es de gran relevancia porque, como medida es compatible y acumulable con otros beneficios como promociones bancarias o Cuenta DNI –del Banco Provincia–, permite al beneficiario cambiar y elegir la tarjeta con la que puede aprovechar la mayor cantidad de descuentos. O bien, porque simplemente está habituado a utilizar esta otra cuenta.

Todos los contribuyentes pueden visualizar su CBU declarado en la web de AFIP. En caso de no tenerlo, deben informarlo para recibir la devolución del IVA. Los pasos son los siguientes:

En el caso de que la persona ya tenga declarada la cuenta en la que quiere recibir el reintegro del 21% (pero no está asociada al programa) debe presionar sobre el ícono del lapiz (modificar), en la columna de "Acciones" sobre la derecha, y en la ventana emergente tildar la opción "Compre sin IVA".

En este caso, no hace falta "destildar" el item en la cuenta en la que estaba vinculado el beneficio de forma predeterminada. Al registrar el nuevo CBU y asociarla al Compre sin IVA, la otra queda automáticamente desactivada para esta medida en concreto. Cabe aclarar que el reintegro se realiza sobre una sola cuenta, y no se puede asociar dos CBU al programa.

De esta manera, la persona puede por ejemplo elegir la cuenta bancaria y tarjeta de débito en donde tenga los descuentos y promociones más convenientes. Como son acumulables a "Compre sin IVA", podrán aprovechar estos beneficios y además recibir el reintegro el 21%.

Apenas se puso en marcha el programa Compre Sin IVA, el gobernador Axel Kicillof confirmó que los consumos hechos con Cuenta DNI —la billetera virtual del Banco Provincia— eran acumulables con la devolción del 21 por ciento.

Así, los usuarios de Cuenta DNI —que cumplan con los requisitos dispuestos por la AFIP para acceder al programa— podrán sumar un ahorro extra a la devolución del 21% cuando paguen sus compras de productos de la canasta básica con la aplicación del Provincia. Según los días y lugares donde se hagan las compras, el ahorro podría llegar a ser del 60% del ticket.

A continuación, ejemplos de cómo combinar los beneficios para acceder a más descuentos:

En la web oficial se pueden consultar todos los descuentos de septiembre.

Como la devolución del 21% es acumulable con otros beneficios, es recomendable aprovechar los días que los bancos ofrecen descuentos por pagos con débito en la mayoría de los supermercados. Así, el porcentaje de ahorro será mayor. A continuación, algunos ejemplos en cadenas de super e hipermercados:





En la web se pueden consultar todas las promociones bancarias, que pueden acumularse con la devolución del 21%.

Esta cadena ofrece los siguientes descuentos bancarios en su web.

Jumbo

Todos los descuentos bancarios se pueden consultar, por día, en la web.



Carrefour

En septiembre, Carrefour ofrece las siguientes promociones bancarias. Se pueden ver en su web y seleccionar por día y por banco.

Chango Mas

Los descuentos bancarios en esta cadena se pueden consultar por día o por entidad, en su web oficial.



Disco

Los descuentos bancarios de septiembre se pueden consultar en la, seleccionando por banco o por día.

Quiénes deben declarar su CBU ante AFIP

El grueso del universo de beneficiarios de este programa ya cuenta con CBU declarado, como los empleados en relación de dependencia –que deben cobrar hasta 708 mil pesos brutos para ser alcanzados por la medida–. En estos casos, es probable que su CBU ya fuera informado por su empleador al momento del alta en AFIP. Sin embargo, hay casos en los que no, por lo que siempre se recomienda chequear.

Jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales ya cuentan con un CBU registrado, que es la Cuenta de la Seguridad Social donde ANSES deposita sus prestaciones. Si por alguna razón cualquiera de ellos prefiere que le reintegren en otra cuenta propia, solo deben registrarla ante AFIP y tildar la nueva opción. Sino, por “default” se tomará en cuenta la de ANSES. Lo mismo ocurre con los trabajadores en relación de dependencia y sus cuentas sueldo.

Monotributistas y trabajadoras de casas particulares, probablemente no tengan informado su CBU, a menos que lo hubiesen hecho en el pasado por otro motivo. En los casos en los que no está declarado, es importante hacerlo; caso contrario, AFIP no tendrá dónde efectuar la devolución y, por lo tanto, la persona no recibirá el beneficio.

