El secretario general de FOETRA y secretario gremial de la CGT de los trabajadores, Claudio Marín, afirmó que reducir la jornada laboral "es mejorar las condiciones del laburante" y respaldó el proyecto que comenzó a ser debatido en el Congreso esta semana que busca acortar la cantidad de horas de trabajo por semana.

En diálogo con AM750, Marín se pronunció a favor de la reducción de la jornada laboral, un debate que comenzó este martes en la Comisión de Trabajo de Diputados, donde se expusieron argumentos a favor y en contra, y se desataron intensos cruces entre los sectores de empresarios, sindicatos y el Gobierno.

En este sentido, aclaró que algunos sectores que están en contra de la iniciativa "piensan que bajar la jornada es que el trabajador produzca menos y no tiene por qué ser así".

"Para que el trabajador trabaje menos y tenga un mejor pasar en su empleo, tiene que haber inversión empresaria, renovación tecnológica, capacitación. Lo que determina la cantidad son esos factores, no que yo determine quién hombreé más bolsas", sostuvo.









"Es un incentivo para que se trabaje mejor y con mejores resultados"

Y agregó: "Me sorprende la falta de nivel de muchos empresarios, discuten esto con falta de nivel teórico y práctico. Dicen que esto va a traer mayores costos. No. Va a traer mayores costos si no se preocupan por sus empleados y por mejorar su competitividad. Los empresarios que se preocupan por el buen pasar de sus trabajadores tienen muchos mejores resultados que los que no se preocupan".

Asimismo, señaló que "la mayoría de los proyectos que tienen más posibilidades (de ser aprobados), tienen la virtud de la discusión paritaria. Cada uno de los sindicatos representantes va a poder y va a tener que discutir en forma paritaria con el empleador la manera en que se implementa. Esto está estipulado. Que no haya incremento en la carga de trabajo y tampoco pérdida de derechos".

"Nosotros no decimos que la productividad es mala, al contrario. Lo que no queremos es perder derechos. La reducción de la jornada tiene que ser un incentivo para que se trabaje mejor y con mejores resultados", enfatizó.

"Parece que querer vivir bien, ser felices, tener tiempo de ocio es pecaminoso. La verdad queremos tener el mayor tiempo de ocio posible y eso está bien. Se ve como algo negativo porque, en realidad, se oculta que las ganancias aumentan cada vez más y la concentración de los capitales es mayor. Entonces se oculta en esta cuestión de trabajar, trabajar y trabajar", sentenció.