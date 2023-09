Todo listo para aprobar la reforma del impuesto a las Ganancias

Por María Cafferata

Este jueves a la tarde, el Senado de la Nación convertirá en ley la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias y embanderará a Sergio Massa con una de las consignas históricas del movimiento sindical, a menos de un mes de las elecciones. En el equipo de campaña de Unión por la Patria lo esperan con ansias y la bancada frentetodista que lidera José Mayans ya los tranquilizó: el número para el quórum y los votos para la sanción no serán un problema. El Frente de Todos confía en que, pese al rechazo de Juntos por el Cambio, los ex oficialistas de Unidad Federal y los aliados habituales les garantizarán cerrar la jornada con un triunfo. Solo queda una incógnita y no es ni el quórum ni Ganancias ni la Ley de Alquileres - ni el resto de los proyectos económicos, sociales y educativos que se tratarán también en la sesión -, sino el pliego de Ana María Figueroa. El oficialismo, finalmente, irá al choque con la resolución de la Corte Suprema, aunque los votos aún no están del todo asegurados.



Leé la nota completa.