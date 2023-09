Mick Jagger anunció que si se llegara a vender el catálogo musical de los Rolling Stones, donaría su millonaria parte a organizaciones benéficas en vez de dejársela a sus herederos. "Tal vez sirva para algo bueno en el mundo", dijo en una entrevista de la que habló de varios temas con The Wall Street Journal.

“Los chicos no necesitan 500 millones de dólares para vivir bien. Vamos”, agregó el músico de 80 años que es padre de 8 hijos de entre 6 y 52 años, fruto de sus dos matrimonios y otras relaciones que tuvo a lo largo de su vida. También dijo que no tiene intenciones de escribir una autobiografía.

La pregunta sobre el destino de la fortuna cosechada por el catálogo de los Stones surgió durante la entrevista cuando hablaban sobre Hackney Diamonds, el nuevo disco de estudio de la banda que se publicará en octubre, tras casi dos décadas.

Pero aclaró que, en caso de que decidieran vender sus derechos, sería solo de aquellas canciones grabadas a partir de 1971, ya que los derechos de los temas grabados antes no les pertenencen dado los contratos que firmaron en sus primeros años.

Keith Richards, guitarrista de los Stones, había hablado del tema también en marzo, y dijo que hablar de vender el catálogo era "una señal de envejecimiento" por lo que aún no lo habían considerado. "Mick y yo no hemos hablado de eso en un nivel serio”, dijo entonces a CBS This Morning. “No sé si estamos listos para vender nuestro catálogo. Podríamos alargarlo un poco y ponerle más cosas", agregó.

En los últimos años varios artistas vendieron los derechos de su música por grandes sumas de dinero, como Bruce Springsteen, por ejemplo, quien ganó 500 millones de dólares con la venta de todo su catálogo a Sony Music Group en 2021.



El roquero de Nueva Jersey siguió los pasos de Bob Dylan, Tina Turner o Neil Young. Dylan vendió su catálogo publicado a Universal Music por 300 millones de dólares, mientras que Stevie Nicks --de la banda de rock Fleetwood Mac-- cedió una parte mayoritaria del suyo por 100 millones de dólares.

El nuevo disco de The Rolling Stones



Hacknet Diamonds tiene 12 canciones -hace poco estrenaron "Angry" como adelanto- y su lanzamiento oficial está previsto para el 20 de octubre. Fue grabado en estudios de París, Londres, las Bahamas, Nueva York y Los Ángeles.

Se trata de la primera obra que estrena el grupo desde A Bigger Bang, de 2005, lo que llevó a Jagger a bromear diciendo que habían sido "vagos" en el último tiempo, a pesar de haber estado de gira casi todos los años durante la última década.





