Este miércoles, el mundo se detuvo durante 30 minutos. The Rolling Stones anunciaron formalmente la salida de su nuevo álbum, Hackney Diamonds, y presentaron el video de su primer single: “Angry”. A las 14.30 hs del Reino Unido (10.30 de la Argentina), Jimmy Fallon irrumpió en el escenario del teatro The Empire, ubicado en el nordeste de Londres, para hablar con el ahora trío. La transmisión se produjo a través del canal de YouTube del grupo, y fue vista por 3,6 millones de personas. En medio de una escenografía en la que colgaba el icónico logo de la banda, esta vez quebrado en varios trozos (afín a la tapa del disco, en la que una daga atraviesa un corazón de cristal), apareció el conductor estadounidense. “Desde los años 60, una banda se abrió camino, como ninguna otra, vendiendo más de 250 millones de álbumes en seis décadas”, comenzó su discurso. “Dejando así una marca indeleble en el panorama musical”.



A continuación, el anfitrión dio la bienvenida a Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood. Una vez que la terna se ubicó en sus respectivos sofás rojos, surgió la pregunta de la razón de la convocatoria. “Estamos acá para presentar nuestro nuevo single, que se llama ‘Angry’, y su video, que verán más adelante”, explicó Jagger. “También tenemos un nuevo álbum, Hackney Diamonds, que saldrá el 20 de octubre. Por eso estamos en Hackney (en referencia al barrio londinense que inspiró el título del disco)”. Entonces Richards ahondó en el significado del nombre de su primer trabajo de estudio con canciones originales en 18 años: “Estábamos tirando ideas, y nos gustaba la imagen de algo aplastante”, dijo el violero. “Hackney Diamonds es una especie de jerga. Es algo así como que salís el sábado a la noche por Hackney, te rompen el parabrisas, los pedazos vuelan por todas partes, y regresás a casa con el auto destrozado”.

En medio de esa felicidad que contagiaron los músicos supervivientes de la legendaria banda, Fallon le consultó a Wood acerca del tiempo que les llevó hacer el disco. “Lo hicimos bastante rápido”, contestó el otro violero del grupo. “De hecho, había muchas ideas flotando y las reunimos todas. Justo antes de la Navidad pasada, ya teníamos el repertorio casi cocinado. Nos sentimos medio vagos. Hacía muchos años que no entrábamos en el estudio, por lo que decidimos ponerle una fecha límite a esto”. Y Richards bromeó: “Dijimos: ‘Hagamos esta canción en Navidad, y la terminamos en San Valentín’”. Pero luego especificó: “Hicimos tanta música nueva que tenemos material para dos álbumes. Fueron 23 temas en total”. En ese momento, el conductor le preguntó al cofundador de los Stones si era cierto que comenzaron a hacer las canciones en Jamaica, a lo que éste confirmó que así sucedió.

Luego de que Richards y Jagger bocetaran las nuevas canciones en la isla caribeña, Wood se les unió en Nueva York. Y más tarde el trío, junto al productor de buena parte del repertorio, Andrew Watt, viajaron a Los Angeles. Se trata del primer disco sin su baterista histórico, Charlie Watts, quien falleció en 2021. Es por eso que era inminente conocer la sensación de los Stones de hacer este disco sin él. Richards tomó la palabra, y reveló: “Es diferente, por supuesto. Pero gracias a Charlie tenemos ahora a Steve Jordan como baterista. El mismo nos lo recomendó. Como ya veníamos trabajando con él, su participación en el disco se dio de manera natural. Hubiera sido más difícil para nosotros hacer esto sin la bendición de Charlie”. Además, el guitarrista adelantó que Watts grabó en algunos de los temas que serán parte del nuevo álbum. Varios de ellos se remontan a sesiones registradas en el año 2019.

Tras corroborar la participación de Watts, el conductor estadounidense quiso saber si era cierto el rumor de que Bill Wyman sería de la partida en Hackney Diamonds. Y los Stones dijeron que se reencontraron con él para grabar un tema. Seguidamente, Fallon les preguntó cuál fue la primera canción del álbum que terminaron. Ahí Jagger recogió el guante, y respondió que fue “Angry”. Lo que disparó otro momento de distensión de la entrevista, a propósito del nombre de la canción. “Podría pensarse que es un disco enojado (en alusión al título del primer single de este material)”, espetó el cantante. “Y la verdad es que cada canción tiene un poco de ese enojo. Como vimos que nadie lo había hecho, decidimos hacerlo nosotros. Aunque luego nos dimos cuenta de que nadie podía estar enojado tanto tiempo. Entonces nos pusimos de acuerdo para que ése fuera el tema más enojado del disco (la canción evoca la impronta de su hit “Start Me Up”).

“Angry” abrió el juego para hablar sobre la consistencia del resto de las canciones. Tras asentar que es un disco ecléctico, en el que hay temas de amor y baladas country, Fallon recordó la vez que los vio en el Hyde Park de Londres. ya como trío. Eso derivó en la consolidación del grupo como artista intergeneracional, rompiendo con ese imaginario transgresor, anárquico y trasnochado que pesó sobre ellos durante décadas. “Este es un álbum que también se puede escuchar en el día, y en cualquier parte del mundo”, disparó Richards. Lo que decantó en la anécdota de cuando el guitarrista estuvo en el programa del conductor, The Tonight Show, y se encendió la alarma de incendios luego de que prendiera un cigarrillo en pleno estudio. “Poco después de eso, dejé de fumar”, confesó Richards. esta tertulia, a las que asistieron medios de locales, gente de la industria musical y fans del grupo, sirvió para tocar otros tópicos.

Por ejemplo, los Stones confirmaron que Hackney Diamonds es su álbum 24 grabado en un estudio. Ese número allanó el camino para evocar la primera vez que dieron una conferencia de prensa a propósito del lanzamiento de un nuevo disco. “Fue en Denmark Street”, contestó Jagger. “Recuerdo que había dos periodistas que huyeron como si fuéramos sus enemigos. También me acuerdo que no salimos tan bien en las fotos. Sin embargo, las críticas fueron mixtas”. Y el frontman utilizó la anécdota para explicar el sentido que tiene para ellos hacer un disco en este momento: “Lo grabás porque nunca sabés qué puede pasar con esa música que hacés. La dinámica y el sentimiento no es muy distinto”. Acto seguido, Fallon le consultó a Wood sobre la invitación de su ídolo Van Morrison para tocar con él en vivo. “Aún mantengo ciertas habilidades en los recitales”, ironizó el violero. “Hay que mantener los dedos juntos para superar nuestra ira”.

En la recta final de la entrevista, Fallon y los Stones repasaron el trasfondo de otras canciones de Hackney Diamonds. “Tenemos buenos riffs, tenemos canciones gospel y otras con ecos a Stevie Wonder”, dijo Wood. A manera de primicia, revelaron que en el disco colaboraron Stevie Wonder y Lady Gaga. También la banda respondió algunas preguntas hechas por sus fans. Una de ellas provino de Argentina. María preguntó si alguna vez vieron a una fan entre el público, y pensaron que se podían casar con ella. “A Ronnie le sucedió algo así”, contestaron. “Si lo hicimos, fue en sueños”. Tras recordar que el disco sale a la venta el 20 de octubre, el conductor despidió a la terna y anunció que se venía el video de “Angry”. Es por eso que convocó a la protagonista de este, la actriz Sydney Sweeney, para hablar de un clip rodando en Los Angeles (el director fue Francois Rousselet) y que revisita sus tapas y algunos de sus videos, recreados en grandes carteleras mientras la actriz pasea en un descapotable. Todo un ejercicio de atemporalidad.