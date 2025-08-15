Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, comenzaron este viernes su reunión a puerta cerrada bajo el lema "Persiguiendo la Paz" y acompañados de sus respectivas delegaciones de alto nivel y no en privado, como la Casa Blanca sugirió días antes.

"Se espera un intercambio de opiniones sobre el desarrollo futuro de la cooperación bilateral, incluso en el ámbito comercial y económico", había dicho en la previa el asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov.

