El analista político y director de la Consultora Equis, Artemio López, aseguró que el Gobierno de Javier Milei “ya está fracasado”, pero que su final no es un indicador para el crecimiento de la oposición sino más bien que “marca que un nuevo ciclo en Argentina ha fracasado”.

Según el analista, “la fragilidad del sistema económico es absoluta” en la administración de La Libertad Avanza. “No hay nadie que crea ya que esto tenga sustentabilidad en el corto plazo. La banda no existe más, el piso voló. No pasó lo que el Gobierno quería evitar”, afirmó, en diálogo con la 750.

Tras este análisis, la conclusión a la que llegó Artemio López fue que "este Gobierno ya está fracasado, pero lo que pasa es que hay un delay entre los tiempos sociales, los tiempos financieros y los tiempos electorales, pero ese gap se va cerrando y va a terminar como lo hacen todos estos modelos".

No obstante, se adelantó a las especulaciones y enfatizó en que “el error conceptual es creer que el fracaso eventualmente revierte en fuerzas que han sido rechazadas hace dos años en las urnas”.

“Por eso, apostar sin una propuesta alternativa concreta, sin un liderazgo firme, al fracaso del Gobierno como una apuesta al crecimiento propio, es un error”, remarcó.



“No creo que ningún votante que ya está siendo defraudado por Milei, tenga ninguna intención de votar una alternativa como la peronista. La inminencia del final de Milei no calienta la pava por la oposición, simplemente marca que un nuevo ciclo en Argentina ha fracasado”, sentenció.

“Vamos a una elección completamente anómala: entre el 50% de los sectores populares que no está concurriendo a votar más la proscripción de la principal opositora, calificar esta elección de democrática y libre me parece una ejercicio casi literario”, concluyó.