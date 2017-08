La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no tuvo una noche fácil ayer en el programa televisivo de Mirtha Legrand, ante los duros cuestionamientos de la conductora sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado, durante la represión de Gendarmería a la comunidad mapuche Pu Lof de Chubut el 1 de agosto. La ministra volvió a sus fórmulas para desligar a la Gendarmería de la desaparición de Maldonado y dijo que "es muy angustiante" que comparen al gobierno de Macri con el de Videla.

“Tengo la fuerte convicción de que la Gendarmería no es responsable de la desaparición de (Santiago) Maldonado. Hubo 40 efectivos que participaron en el operativo que se llevó a cabo en la comunidad Pu Lof y si hubiera cometido algún delito, se habría denunciado. Interrogamos a todos con nuestros equipos y no encontramos indicios contra la fuerza”, se defendió Bullrich.

“Trabajamos para que este no sea otro caso como el de Julio López”, dijo en referencia al testigo que desapareció en 2006, tras testificar en un juicio de lesa humanidad contra el ex comisario Miguel Etchecolatz.

“Tenemos que estar todos juntos en la búsqueda de Maldonado. El Gobierno y los organismos de derechos humanos debemos estar en un mismo bando, no nos podemos enfrentar. Estamos en democracia y la sociedad argentina cambió y sus fuerzas de seguridad también. Las cosas no son como hace cuarenta años atrás”, apuntó.

Agregó: “La gendarmería de hoy no es la de 1976 y nosotros no somos un gobierno como el de 1976. Nosotros no somos Videla ni hacemos desaparecer gente. Es muy angustiante que nos pongan en ese lugar", señaló.

En línea con la Teoría de los dos demonios, varias veces reivindicada por distintos funcionarios del Gobierno, Bullrich señaló que durante la década del 70 “ni los demonios eran tan demonios, ni los ángeles, tan ángeles”.

Cuando fue consultada sobre su posible dimisión en caso de que Maldonado no aparezca, la ministra no sólo omitió respuesta, sino que además se limitó a aclarar que “desaparición forzada, es que el Estado haga desaparecer a alguien adrede. No hubo intento de hacer desaparecer a nadie”.

En tanto, la abogada de Santiago Maldonado, Verónica Heredia, criticó esta mañana los dichos de la funcionaria. “Mi planteo es que o la ministra desconoce el expediente o miente”, dijo Heredia en una entrevista con C5N.

La abogada ratificó que “no hay ninguna duda en el expediente” de que Santiago estuvo en la Pu Lof al momento de la represión, según los rastrillajes que se hicieron en el lugar con la gorra que pertenece al joven y que condujo a los perros al lugar donde los testigos dicen que lo vieron a Santiago por última vez.

Por último, criticó los dichos de la funcionaria, quien dijo que la familia no colabora con la investigación. “Es mentira que la familia no haya hecho todo desde el primer momento en que el estado le pidió información”, aseguró. Y concluyó: “Jamás se va a sentar la familia con ellos mientras que no reconozcan que Maldonado es víctima de una desaparición forzada".