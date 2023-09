"Se vende", decía en blanco sobre rojo el cartel que este jueves al mediodía apareció colgado en las rejas de la Escuela Normal Mariano Acosta. "Milei propiedades", completaba. Organizada por un grupo de autoconvocados junto a estudiantes del colegio, la intervención pensada para denunciar el "peligro de las ideas privatizadoras" generó el impacto deseado: estudiantes, padres y madres, vecinos y vecinas de Balvanera que pasaban por el lugar se detenían a mirar y algunos hasta creían que, en efecto, se trataba de una propaganda del propio candidato de la Libertad Avanza.

Eran cerca de las 12.30 cuando un hombre se detuvo junto a su hijo en General Urquiza al 200, a las puertas del histórico edificio del Mariano Acosta. El chico vestía guardapolvo y cargaba una mochila a sus hombros. Salía del colegio y se detuvo junto a su padre a ver el cartel que simulaba una publicidad de venta de un "edificio en block". "Desalojo inmediato", prometía también el cartel, con el logo de la LLA junto al nombre del candidato más votado en las PASO. Entonces el hombre sacó su celular para filmar la escena: quería denunciar la propaganda de Milei, hasta que los organizadores de la intervención le explicaron los motivos. "Hay que defender la escuela pública", terminó diciendo el hombre, mientras su hijo miraba algo sorprendido.

"Salimos a la calle a generar ruido. Recién había un muchacho pensaba que estábamos a favor de Milei. Es la confusión que genera lo que dice, pero para nosotros es el loco de la motosierra y queremos que la gente lo pare en las urnas", dijo a esta diario Tony Marioni, integrante del Grupo Centauro, colectivo que se organizó en los últimos meses para denunciar las posibles políticas de los candidatos Milei y Patricia Bullrich e impulsar la de Sergio Massa. "Con esto buscamos despertar a la comunidad educativa, ponernos en acción; vemos con muchísimo peligro estas ideas privatizadoras y represivas que están avanzando", agregó Marioni sobre la intervención de este jueves en el colegio de Balvanera.



Más cerca de las 13 comenzaron a salir algunos alumnos y alumnas del nivel secundario. Uno de ellos se detuvo frente al cartel con la mirada confundida: "No pueden poner publicidad en una escuela pública", se quejó. "Salimos sacando a los chicos y chicas, como todos los días, y nos encontramos con este cartel que generó un debate interesante", señaló, por su parte, Damian Galerti, maestro de cuarto grado que a esa hora se retiraba del establecimiento. Mientras hablaba, dos policías de la ciudad merodeaban la zona, atentos a la intervención y en diálogo con un profesor del colegio que pedía retirar el cartel que estuvo más de media hora colgado frente al edificio.

"Esto lo hizo un grupo de ciudadanos y ciudadanos, no sabemos de qué espacio, pero generó una buena discusión en torno a algo que venimos pensando hace mucho tiempo sobre lo que está riesgo en las elecciones. Uno trata de separar siempre lo político partidario cuando charla en la escuela, pero sí es un momento en el que estamos discutiendo la importancia de la escuela pública porque sabemos que está en riesgo en estas elecciones", agregó Galerti, además delegado de UTE-Ctera.

La intervención estuvo articulada también con algunos estudiantes que militan dentro del centro de estudiantes del Acosta. Malena, alumna de cuarto año del secundario e integrante del centro, indicó que "el objetivo es concientizar sobre las cosas que pueden llegar a pasar si Milei asume al gobierno". "Nosotros valoramos mucho la escuela pública y sabemos que con Milei está en peligro. Acá en la Ciudad también lo está con Larreta y Acuña, pero con este tipo está mucho más en peligro", sostuvo. La estudiante añadió que también tienen el objetivo de "llegar a los chicos que están con el voto bronca y hacerles entender que no todo es una mierda".

Aunque aseguró que en el Acosta, en general, "los pibes no bancan a Milei", también sostuvo que en la juventud en general "existen pibes que están enojados con la política y desinteresados, por eso me parece muy importante escucharlos". "Nosotros discutimos bastante porque es un colegio que está politizado, que el año pasado tuvo la toma y que se sabe plantar cuando las cosas no van", añadió sobre el proceso de tomas que atravesó a la ciudad a fines del año pasado y que tuvo al Acosta como uno de sus protagonistas.

Sobre la discusión política en las aulas, Galerti aseguró que incluso sus alumnos de cuarto grado se muestran interesados por los debates coyunturales. "Si bien tienen nueve años es interesante porque están metidos en muchos debates sobre la situación política general y por su propia cuenta buscan en el aula un espacio para intercambiar, debatir ideas y preocupaciones", sostuvo el maestro, quien agregó que "la mayoría está muy preocupada con la posibilidad de que gane Milei".

Según indicaron desde el Grupo Centauro, la idea es continuar haciendo este tipo de intervenciones en distintos lugares. Santiago González Casares, otro de los integrantes del grupo, agregó incluso que el cartel utilizado para la actividad realizada este jueves en el Acosta está a disposición de "todos los centros de estudiantes, profesores, padres, hospitales públicos o investigadores que lo pidan". "La idea es justamente generar un espacio interinstitucional para manifestar las preocupaciones de cada uno, porque lo de Milei ya es un peligro inminente", concluyó.