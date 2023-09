”Será un partido lindo de jugar”, vaticinó ayer Gabriel Heinze. El técnico de Newell’s está entusiasmado con el clásico de mañana, omitió cualquier referencia despectiva al rival para ganarse la empatía de sus hinchas y solo se animó a adelantar que el equipo “va a entregar todo para lograr una alegría”. Heinze además se mostró animado por la recuperación física de Armando Méndez y Brian Aguirre, aunque no confirmó el equipo que pisará el Gigante.

Cuando Heinze habla antes de los partidos nunca le arrebata el protagonismo a los jugadores. Se cuida en no generar una polémica con el rival y más aún de expresar frases comunes que animen el fervor del hincha. Ayer no fue la excepción, aunque hizo el esfuerzo de hablarle a sus simpatizantes ante la insistencia periodística: "No soy una persona que por mis declaraciones me haya ganado adeptos. Fui más de lo otro, de dar lo que puedo en silencio y hacer todo lo que está a mi alcance para ganar. Lo que le digo al hincha es que vamos a hacer todo lo posible para darles una alegría”, manifestó el entrenador rojinegro.

Sobre el partido que espera en Arroyito, Heinze consideró: "Ellos saldrán a buscar el triunfo, como nosotros también. Será un partido duro y lindo. Creo que el que gane los duelos individuales sacará ventaja. Lo que no le debe faltar a Newell’s es buscar el resultado positivo. Habrá momentos de defender bajo y otros de una presión alta. Pero no puede faltar que el equipo busque el resultado”.

Newell’s se encuentra en un mal momento, con cuatro partidos sin ganar y dos derrotas consecutivas. Aunque para Heinze el contexto que rodea a los rojinegros no es una preocupación. “Siempre hay para mejorar por los errores que cometemos. Lo que digo es que los errores no son un problema sino una solución. Lo que analizo de nuestro equipo es que es competitivo y nos falta el gol. Para buscar un resultado tiene que haber una idea y una forma. A mí me gusta una determinada forma. A otros técnicos les gustarán otras. El equipo tiene muchas virtudes y cosas positivas. Y lo más lindo y positivo es la dedicación y la entrega”, apuntó Heinze.

Sobre Méndez y Aguirre el técnico confirmó que “están cada vez mejor”, lo que supone que ambos estarán disponibles para ser titulares en el Gigante. ”Lo fundamental es que los dos están con muchas ganas”, recalcó. Así, la probable alineación ante Central sería con Hoyos; Méndez, Ortiz, Glavinovich, Velázquez, Martino; Sforza, Gómez, Ferreira; Aguirre, Recalde. “Es un partido emocionalmente muy alto para jugar. Es distinto a todos. Creo que es por la ciudad, acá hay mucha pasión", apuntó por último.