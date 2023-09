Aprestos finales para el clásico en el que Racing Club recibirá a Independiente el próximo sábado desde las 19 en el estadio Presidente Perón, en un encuentro válido por la séptima jornada de la Copa de la Liga.

Al respecto, Fernando Gago, entrenador de la Academia, dejó en claro que tanto él como sus dirigidos van a hacer "todo lo posible para lograr el objetivo" de quedarse con los tres puntos en el clásico de Avellaneda que enfrentará a dos técnicos con pasado boquense.

"Que la gente esté con los jugadores y los apoye, ellos dentro del campo van a dejar todo por la camiseta. Nosotros y el club queremos ganar, y vamos a hacer todo lo posible para lograr el objetivo", declaró Gago en conferencia de prensa.



"El contexto es ganar. Sabemos que es un clásico y que se trata de ganar. Nosotros queremos ganar todos los partidos. Trabajo y trato de buscar lo mejor. Siempre hay un plan para ganar. Después puede salir o no, pero el trabajo debe estar claro. Igual, entiendo el contexto", asumió el entrenador de la Academia.

Y añadió: "No veo que haya una presión extra para este partido, pero no me puedo poner en la piel del hincha, al que entiendo. Está claro que queremos salir campeones en todos los torneos y tratamos de lograrlo. Es un juego, a veces se cumple y a veces no", dijo sobre los simpatizantes albicelestes.



"Tengo bien en claro que quiero ganar. Trabajo para ganar, pero hay formas. Y creo en esas formas. Sabemos que un clásico genera cierta emoción en el hincha", reforzó el DT racinguista.



"Queremos ganar el clásico, pero después sigue el campeonato. Estamos primeros, tenemos que meternos en los cuartos de final e intentar clasificar a la Copa Libertadores", concluyó Gago.

Para Carlitos "estará bueno"

De su lado, Carlos Tevez, DT de Independiente, señaló: "Cuando empieza ese murmullo de la gente de Racing, a ellos les da fuerza, les juega a favor y te pueden dañar. Creo que el momento los favorece más a ellos. Para la gente y nosotros es importante porque es un clásico, pero no define cosas, hay otros más importantes. Es un torneo largo que nos agarra en la mitad. Nuestro objetivo es pelear contra Racing en una final o semifinal".

Tevez, quien compartió plantel con Gago en Boca en más de un período y en la Selección Argentina, reveló: "No intercambié mensajes, cada uno está en su trabajo. Nos daremos un abrazo el día del partido y después a competir, como nos gusta. Creo que va a estar bueno el partido".

Y analizó: "El Racing de Fernando habitualmente no cambia. Va a ser un equipo muy intenso, que va a presionar, a buscar y de local va a querer imponer su ritmo. Preparamos ese partido".

También explicó que esperará al chileno Mauricio Isla hasta último momento: "Se hace complicado porque tengo bajas muy importantes. Si era un plantel corto, con tantos lesionados es peor, pero confío en los muchachos. Tenemos tiempo para armar el partido y estoy tranquilo, no me desespero. Van a jugar los que mejor vea".

Por último, sobre la designación de Hernán Mastrángelo, fue tajante: "No voy a hablar de los árbitros, me parece que no es justo".