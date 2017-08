El socialismo redobló la apuesta contra los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack y negó que el Senado haya incurrido en un supuesto "intento de injerencia" sobre el Poder Judicial. El senador Miguel Cappiello les reprochó a los dos funcionarios judiciales que "lo único que han hecho es tratar de abroquelarse en una asociación que los involucra y nuclea". El ex ministro de Salud remarcó que si desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) toman el pedido de investigación efectuado por la Cámara Alta como una represalia por haber puesto la lupa en una supuesta entrega irregular de subsidios, "se están equivocando de cabo a rabo, es un pedido nada más, como tantos que hacemos".

La solicitud de investigar a Narvaja y Mac Cormack lleva las firmas de los once senadores peronistas (Gramajo, Capitani, Pirola, Calvo, Traferri, Kaufmann, Berra, Cornaglia, Rosconi, Baucero, Sosa), dos radicales (Michlig y Marcón) y dos socialistas (Jatón y el propio Cappiello). Casual o causalmente, los dos fiscales de la Unidad de Delitos Complejos del MPA citaron tiempo atrás a audiencia testimonial al secretario administrativo del Senado para obtener información en causas que involucran a actuales y ex legisladores, particularmente en cuestiones supuestamente poco claras sobre la entrega de subsidios y llamativos incrementos patrimoniales exorbitantes. Narvaja, a la vez, es quien lidera la investigación de la gran estafa inmobiliaria, que tiene al gerente de La Capital Pablo Abdala, como uno de los acusados. Rosario/12 reveló el 26 de junio pasado que Mac Cormack investiga cómo hizo el ex senador Alberto Crossetti para poseer medio centenar de propiedades, además de las empresas que administra.

Cappiello admitió que avaló el pedido de investigación y, en diálogo con este diario, primero trajo a la mesa reproches anteriores a la solicitud. El socialista reconoció que la presentación que los fiscales hicieron por mesa de entradas del Senado "debió haberse hecho de otra forma". Y en la misma línea, observó la "preocupación" que manifestó la Asociación de Fiscales del MPA de la Provincia por el "intento de injerencia" en el que habría incurrido él y 14 de sus pares. "Esto es nada más que un pedido de investigación, no es ni un juzgamiento ni mucho menos. Ellos tienen que tener en cuenta que como senadores de la provincia, que representamos a los ciudadanos, tenemos la obligación, el derecho, de poder hacer este tipo de pedido. No creo que sea muy compleja la cosa", tiró el ex edil rosarino.

"No es nada que vaya contra las normativas vigentes a pesar de la ley que ellos citan", consideró Cappiello. Es que los fiscales argumentan que la Ley 13.013 determina que la competencia para requerir la evaluación de la tarea de los funcionarios judiciales corresponde exclusiva y excluyentemente a la Auditoría General de Gestión del MPA. "No me molestó para nada la reacción que tuvieron (Narvaja y Mac Cormack), sino no podemos hacer uso de la democracia, si uno no puede plantear las situaciones que cree que debe plantear. Cada uno tiene derecho a defenderse y a decir las cosas que cree que debe decir", apuntó el socialista, quien instó a los dos fiscales rosarinos a que respondan la primera parte del pedido de investigación. "Todavía no lo han hecho, lo único que han hecho es tratar de abroquelarse en una asociación que los involucra y nuclea. Veremos en el transcurso y devenir del tiempo cómo esto se sostiene", cerró Cappiello.