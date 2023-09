Con la premisa de ganar y no sufrir ningún sobresalto inesperado, Los Pumas jugarán este sábado ante Chile desde las 10 en la que será la tercera presentación del equipo en el Grupo D del Mundial de rugby Francia 2023. El compromiso no debiera acarrear ningún riesgo para el conjunto dirigido por el australiano Michael Cheika, que incluso apeló a una gran rotación y hará once cambios respecto al equipo que venció a Samoa la semana pasada.

En un certamen tan largo como desgastante, Cheika busca rotar a sus jugadores. Por eso, confirmó el 15 inicial con Joel Sclavi, Agustín Creevy y Eduardo Bello; Guido Petti y Pedro Rubiolo; Juan Martín González, Marcos Kremer y Facundo Isa; Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez; Juan Imhoff, Jerónimo De la Fuente (Capitán), Lucio Cinti y Rodrigo Isgró; Martín Bogado, en una formación en la que solo repetirán Bello, Petti, González y Kremer respecto al cruce ante Samoa. En el banco de suplentes esperarán su oportunidad Ignacio Ruiz, Mayco Vivas, Francisco Gómez Kodela; Matías Alemanno, Joaquín Oviedo, Lautaro Bazán Vélez, Santiago Carreras y Juan Cruz Mallía.

La diferencia de jerarquía entre Los Pumas y los Cóndores chilenos es tan notoria que cualquier resultado que no sea una victoria cómoda para los argentinos representará una auténtica frustración. El historial entre ambos conjuntos es una muestra clara de la disparidad de fuerzas: desde el primer cruce en 1936, jugaron en 36 ocasiones, con 36 triunfos albicelestes. Y el último antecedente, en Santiago en 2014, también marcó una abultada victoria argentina por 73-12, con presencia de seis integrantes del actual plantel: Matías Moroni, Julián Montoya, Tomás Lavanini, Alemanno, Sánchez y De la Fuente.

Precisamente la presencia del apertura Sánchez será uno de los atractivos del duelo, ya que con este partido llegará a 100 con la camiseta de Los Pumas. El tucumano es uno de los jugadores históricos, aunque ahora aparece algo relegado en la consideración de Cheika.

Con un partido ganado ante Samoa y uno perdido ante Inglaterra, el futuro de Los Pumas en el certamen seguramente resolverá el domingo 8 de octubre, cuando se crucen a Japón en el último encuentro del grupo. Los nipones también perdieron ante los ingleses y superaron a los samoanos, al tiempo que le ganaron con comodidad a los chilenos. Con fecha libre esta jornada, aguardan el último partido ante Los Pumas para definir la clasificación. Claro que para ello, los argentinos deben asegurar la victoria ante sus vecinos para que el boleto para los cuartos de final se defina en un cruce mano a mano.