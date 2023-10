Para Juntos por el Cambio, el escenario es muy distinto si Patricia Bullrich consigue entrar al ballotage que si queda afuera. En este último escenario, hay quienes hablan de una ruptura inminente de la alianza opositora, que siempre es posible pero habrá que ver si realmente ocurre. Lo que sí con seguridad pasará es que cambiará el balance de poder interno, con una serie de figuras buscando ocupar el trono que ella tiene momentáneamente. Desde radicales que se sienten empoderados por las provincias que pasarán a gobernar hasta referentes del PRO que se imaginan en un lugar inigualable para pasar al frente. Todo está por verse. Todo está en suspenso hasta el 22 de octubre.

Mientras la elección no esté terminada, nadie querrá hablar de cómo podría cambiar el balance entre los referentes de Juntos por el Cambio una vez que Bullrich quede afuera (si queda afuera). Pero eso no quiere decir que no se esté conversando y que haya sospechas cruzadas de cómo está jugando cada uno. Vale un repaso por cada una de las figuras que podría emerger después de una derrota de Bullrich:

*Jorge Macri. El candidato a jefe de Gobierno ya se ve ocupando el Ejecutivo porteño. Esto lo va a dejar en un lugar con una fuerte exposición, un presupuesto que todo gobernante envidiaría y la capacidad de construirse como el nuevo líder del PRO. Para esto, lógicamente, va a tener que trabajar con un grupo de dirigentes ya instalados que no le van a conceder graciosamente ese lugar. Pero él va a tener -si gana- una herramienta de gobierno que los otros, no. No obstante, no todo se basa en la gestión: el mejor ejemplo es Larreta, que tuvo todo para ganar y perdió. De allí a conducir Juntos por el Cambio, será cuestión de ir escalando la escalera del poder.

*Martín Lousteau. Así como el PRO probablemente pase por una puja para encontrar un nuevo líder, también la UCR va camino a pasar un fenómeno similar: Gerardo Morales fue derrotado en las PASO y quedó muy golpeado. Deja la gobernación de Jujuy en diciembre y también ese mismo mes se le vence la presidencia del Comité Nacional. Es de cajón que se la van a disputar. Los que suenan para ocupar ese lugar son el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, pero también Lousteau. Si el senador se posiciona al frente de la alianza, puede ser un rostro para intentar recuperar protagonismo en Juntos por el Cambio. Una vez más, el obstáculo que va a tener es que ninguno de sus oponentes le va a reconocer ese lugar.

*Los gobernadores. A fin de año, Juntos por el Cambio va a tener casi una decena de gobernaciones, por lo que los gobernadores del espacio van a pasar a ser un factor de poder tanto para la presidencia como internamente hacia Juntos por el Cambio. De allí puede surgir algún nombre para conducir el espacio a nivel nacional. Hay por lo menos dos que manejarán distritos de peso: Maximiliano Pullaro, con Santa Fe, y Alfredo Cornejo, con Mendoza. Si Rogelio Frigerio se impone en Entre Ríos el 22 de octubre, seguramente también tenga un perfil alto.

*Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno termina el año habiendo sido derrotado en las PASO, sin dejar un sucesor propio en la Ciudad y pasando al llano por primera vez en más de una década. Eso no parece haberlo derrotado. Larreta sigue imaginando cómo va a volver a escalar hasta la cima: si Bullrich pierde, puede que le dispute la conducción del PRO. O que se arme una fundación y que desde ahí vaya intentando volver a instalarse. Los que lo conocen saben que va a hacer cualquier cosa, excepto volver a su casa.

*Mauricio Macri. ¿A qué está jugando Macri?, se preguntan algunos cambiemitas, ¿a qué está jugando Macri? ¿La quiere ayudar a Bullrich o solo la apoya de palabra y termina haciéndole el juego a Milei? Las sospechas sobre su favoritismo secreto por Javier Milei nunca se disiparon, ni siquiera cuando él salió a decir que era falso y que la apoyaba a Bullrich con todas las letras. "Mi candidata", dijo. Ahora, ¿cómo la está ayudando? La semana que pasó Macri no hizo sino meterle ruido en la campaña a la candidata con sus peleas con los radicales, motivo por el cual Bullrich contó que tuvo una conversación con él para que desensille hasta que aclare. ¿Qué lugar ocupará Macri en un futuro Juntos por el Cambio? Ya hace tiempo que no es el líder indiscutido, pero tampoco es probable que pase a retiro. Macri fue muy enfático en apoyar a su primo como jefe de Gobierno. Si gana y quiere ser líder del PRO, ¿lo apoyará de la misma forma? Hay quienes creen que no. Si no puede ocupar el trono, tal vez se ocupe de que nadie pueda y de que el espacio siga siendo una suerte de reunión de consorcio.

Como decía el inolvidable Mario Wainfeld, todas estas historias continuarán...