El 18 de abril, en Quilmes, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires presentó los Juegos Bonaerenses 2023. En aquella oportunidad, el subsecretario de Deportes Leandro Lurati, le marcó a este diario cuál sería el objetivo de la política pública deportiva más importante de todas: "incrementar el derecho al deporte y así marcar un récord en cuanto a la cantidad de inscriptos". Y vaya si lo logró. Durante su trigésimo segunda edición, los Juegos Bonaerenses contaron con la participación de 455 mil personas, superando a las 355 mil del año anterior. Las finales provinciales, realizadas en Mar del Plata, alcanzaron los 40 mil participantes, 10 mil más que un año atrás.

“Hay muy pocas políticas públicas que, como estos juegos, sean tan transversales y marquen tanto a la identidad y el orgullo de pertenecer a la provincia de Buenos Aires", había dicho el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al destacar la importancia de los juegos que reúnen a participantes de todo el territorio bonaerense año tras a año. Desde su creación en 1992 y a lo largo de su historia, más de 20 millones de personas participaron de las distintas disciplinas al competir en esta modalidad. Durante 2023, 425.576 personas se registraron en actividades deportivas y 29.440 participaron de las competencias culturales. Entre las categorías, Juveniles obtuvo el mayor número de inscripciones con 336.967, seguido por Adultos Mayores que alcanzó las 89.308 y Personas con Discapacidad, con 30.671.

El municipio de General Pueyrredón fue testigo de un cierre épico. Más de 40 mil habitantes de los 135 municipios bonaerenses viajaron hasta Mar del Plata para disputar la tercera y última etapa de los Juegos Bonaerenses, que durante 2023 contaron con 116 disciplinas, de las cuales el 60 por ciento estarán presentes en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Luego de superar las etapas locales y regionales, las destacadas y los destacados en cada deporte se vieron las caras y definieron los ganadores. En el medallero, el municipio de Lomas de Zamora quedó en el primer puesto y mantuvo su poderío al obtener 38 medallas de oro, 15 de plata y 11 de bronce, lo que significó que, por segundo año consecutivo, obtenga la Copa Desafío Bonaerense. En el segundo puesto quedó el local, General Pueyrredón, con 36 de oro, 23 de plata y 15 de bronce. El tercer lugar lo obtuvo Quilmes con 31 de oro, 24 de plata y 12 de bronce.

Las finales de los Juegos Bonaerenses son un mega evento que no se cierra exclusivamente a la competencia deportiva y cultural. A lo largo de una semana, el Estado bonaerense brindó diversas actividades que, entre deportistas, profesores y acompañantes, contaron con la presencia de más de 50 mil personas. La última etapa comenzó con un inmenso acto de apertura a cargo de La T y la M, la famosa dupla cumbiera de Florencio Varela que saltó a la fama luego de que sus temas acustizaran el vestuario del equipo campeón del mundo en el Mundial de Qatar. Además, se celebró la Fiesta Remeneo y cantó Natalie Pérez.

La Playa Varese y Ente Municipal de Deportes y Recreación fueron algunos de los escenarios de varias de las disciplinas protagonistas de la primera jornada. El segundo día, en lo que respecta a las disciplinas culturales, las bandas de cumbia ocuparon el escenario mayor ubicado en el paseo de Las Toscas e hicieron menear a cientos de personas que se acercaron al lugar. Al finalizar, todas las bandas finalistas realizaron un ensamble musical con más de 40 músicos en escena. La tercera jornada contó con la gran final de Freestyle en sus tres categorías, junto a las competencias de Triatlón de Robótica y Lanzamiento de Bala Femenino, entre otras. Además, en las disciplinas culturales hicieron su debut Banda de Rock en la Sala Piazzolla del Auditórium y Arte Circense en el Espacio Unzué. Durante el cuarto día, el paseo de Playa Las Toscas volvió a ser escenario de fiesta, ya que los finalistas asistieron a la presentación musical de La Mosca, Lara 91K y la DJ Coneja China. Ya en el último día de competencia, se disputaron las finales de los deportes grupales como Handball, Vóley, Rugby, Fútbol y Hockey, entre otros, y se entregaron las premiaciones.

En busca de incrementar el acceso de la población al deporte, para la 32° edición, desde la subsecretaría dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad añadieron una categoría llamada "Intergeneración", en la que participaron de manera mixta adultos mayores y juveniles. Además, estuvieron las categorías de Juveniles, Personas con Discapacidad, Estudiantes universitarios o terciarios, Adultos Mayores y Trasplantados. Otro motivo que permitió superar el récord de inscriptos fue la apertura a nuevas disciplinas.

Durante 2023, por primera vez, se incorporó el Fútbol 7 mixto. El hockey y el rugby dejaron de desarrollarse en Seven y pasaron a contar con 11 y 15 jugadores respectivamente y los deportes de playa, como Beach Handball, Beach Voley y Fútbol Playa, agregaron nuevas edades e incrementaron las categorías. En cuanto a los deportes para personas trasplantadas, se mantuvieron atletismo, natación y tenis de mesa. Pero por fuera del deporte, los participantes demostraron su talento en otras áreas como Robótica. Los Bonaerenses también abarcaron los deportes electrónicos, con competencias de Clash Royale, League Of Legends y FIFA. También estuvo presente la expresión artística con competencias de Teatro, Stand Up y hasta Freestyle.