El ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, analizó lo que dejó el debate presidencial de este domingo y afirmó que el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, fue "el único que expresó propuestas y cómo llevarlas adelante"

"Hasta se hizo cargo de los errores de este Gobierno y dejó muy en claro que tomó una función (en el ministerio de Economía) cuando todo se caía y nadie se hacía cargo, y estableció muy bien la diferencia de que el que viene sí va a ser su gobierno", agregó el ministro, en diálogo con AM750.



Por otra parte, consultado por la posibilidad de implementar una moneda digital en nuestro país, una propuesta que Massa mencionó durante el debate, D'Onofrio explicó: "Si se utiliza una moneda digital, salís de la marginalidad (menos trabajo en negro) y tenés otra estructura impositiva, que también es lo que plantea Sergio: revisar en un gran acuerdo la matriz impositiva de la Argentina".

Y se mostró esperanzado de cara a las chances electorales del oficialismo. "Más allá del negacionismo, y de que haya gente que no ha vivido las peores etapas del país, estoy empezando a ver en la sociedad una etapa más reflexiva luego del voto bronca. Yo creo que hay una gran esperanza que está despertando Sergio. No tengo ninguna duda de que en octubre va a ser el candidato más votado. No descarto un triunfo de Massa en primera vuelta", concluyó.