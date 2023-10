El periodista Esteban Mirol fue uno de los encargados de moderar el primer debate presidencial de cara a las elecciones de octubre. Este lunes, el conductor de El Nueve reveló en AM750 algunos detalles de lo vivido este domingo en Santiago del Estero y deslizó quiénes fueron, en su opinión, los "ganadores y perdedores" que dejó el primer cruce televisado entre los cinco aspirantes a ocupar la Casa Rosada a partir del próximo diciembre.

Consultado por sus primeras impresiones tras el debate, Mirol aseguró que vio "muy confundida" a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y que el gobernador de Córdoba y candidato del espacio Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, "estuvo pésimo".

"(Bullrich y Scharetti) fueron los dos grandes perdedores. Si me preguntás quién me gustó más, me pareció muy sólida Myriam Bregman", agregó el conductor y periodista en Branca de vuelta, en referencia al desempeño en el debate de la referenta del FIT-U.

Y amplió: "Para mí, los dos grandes ganadores fueron Massa y Milei".



Por último, Mirol elogió los cambios que se implementaron en el formato con respecto al último debate presidencial, realizado hace cuatro años, como la utilización de las preguntas cruzadas entre los candidatos, algo que, destacó, le dio "más dinámica" al evento.

Y celebró el rating elevado que tuvo la televización del debate de este domingo: "A mí me entusiasma que la gente se quiera comprometer, y la convoco a que vaya a votar", concluyó.