La Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC) de la Ciudad de Buenos Aires publicó un nuevo informe sobre la cantidad de espacios verdes existentes en el territorio porteño. Los números fríos indican que la superficie verde creció más del 30 por ciento en los últimos dos años. Desagregadas, sin embargo, las cifras son más precisas: el crecimiento está concentrado en canteros, veredas, derivadores de tránsito o plazoletas que, en su mayoría, tienen más cemento que césped. En términos de hectáreas, el informe asegura que la Ciudad tiene hoy 2.167 hectáreas de espacios verdes.

4.863 es la cantidad exacta de espacios que, según la Dirección, existen actualmente en la Ciudad. Así lo marca el relevamiento de "Espacios verdes dependientes del GCBA" que se realiza cada dos años y que ahora la DGEyC volvió a publicar para el período 2021-2023. Según el informe realizado en base a datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, hace dos años había 3.647 espacios verdes, lo que marca un incremento de 1.216 espacios en ese período, en un porcentaje de alrededor del 33 por ciento.

La cuestión se complejiza cuando se desagregan cualitativamente las cifras a partir de las diez categorías de "tipo de espacio verde" que utiliza la DGEyC: Reserva ecológica, ecoparque, parque, plaza, plazoleta, cantero, jardín, vereda, derivadores de tránsito y "otros". Es que el mayor porcentaje de crecimiento está concentrado en los últimos y más pequeños ítems. Mientras los nuevos parques y plazas son 7 y 28 respectivamente, la categoría derivadores de tránsito, por ejemplo, muestra un crecimiento de 660 nuevos espacios desde 2021.

Según se lee en la definición operativa del informe, esa categoría corresponde a los espacios que "organizan y distribuyen el tránsito para evitar posibles colisiones entre autos". Detrás de los derivadores, el ítem que más creció en el último bienio fue el de los canteros. Según el informe, en 2021 había 1763 y ahora hay 2104, lo que constituye un aumento de 341 de esos espacios que el informe cataloga como "contención de espacios de tierra para el crecimiento de plantas o árboles".

El GCBA también contabiliza las veredas dentro del recuento de espacios verdes. "Sector de la vía pública destinado, fundamentalmente, al tránsito de peatones y al ingreso a los inmuebles frentistas a ella", explica el informe, aunque detalla que sólo se toman aquellas veredas "que bordean al espacio verde". Según la DGEyC, hay 80 nuevas veredas de ese tipo desde el año 2021. En la difusa categoría "otros", en tanto, se contabilizan 26 nuevos espacios que van desde cementerios hasta canchas, pasando por pasajes o paseos.

Las plazoletas son una categoría aparte. Para el GCBA, se trata de los espacios verdes de "escala barrial de menores dimensiones que una plaza", con una superficie de hasta 2.500 metros cuadrados. "Funciona como pieza de completamiento y revalorización del espacio público en relación a grandes arterias vehiculares", precisa el informe, que indica que en 2021 había 618 plazoletas y ahora hay 692. Las organizaciones vecinales, sin embargo, suelen denunciar que las plazoletas en cuestión son unos de los espacios más utilizados por el GCBA para "inflar" el número de espacios verdes, cuando en verdad están conformadas casi en su totalidad por cemento.

Según expresó en un comunicado el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), que rechazó las nuevas cifras presentadas por la Dirección, "el GCBA considera espacios verdes a espacios que no cumplen los cuatro requisitos para ser considerados espacios verdes públicos: a) que sean parquizados o agrestes (no deben estar cementados), b) de acceso público gratuito (no deben estar privatizados), c) que tengan la superficie adecuada para permitir su uso social (recreación - esparcimiento - contemplación), d) que su suelo sea absorbente, es decir, que permita que el agua de lluvia filtre libremente hacia las napas (no deben tener construcciones debajo de la superficie)".

Este diario consultó con fuentes de Desarrollo Urbano sobre el criterio utilizado para contabilizar todos estos lugares dentro de la órbita de los espacios verdes y respondieron que "relevamos todo espacio verde de la ciudad, los que tienen una función social y ambiental, y los que tienen sólo una función ambiental, como bulevares, distribuidores de tránsito o bordes de autopistas". "Todos son espacios verdes públicos, pero sólo los que tienen un tamaño determinado cumplen una función social, el resto solo ambiental", aseguraron.

La sumatoria de todos esos espacios le dio como resultado a la DGEyC que hoy en la Ciudad hay 104 hectáreas verdes más que en 2021, una cifra casualmente muy cercana a los 100 nuevas hectáreas de espacios verdes que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, prometió sumar durante su segundo mandato. Entre lo contabilizado por veredas, derivadores de tránsito, canteros y plazoleta, suman 40,3 de esas nuevas hectáreas.

Según el GCBA, la superficie en parques creció un 26 por ciento, mientras que las nuevas plazas aportaron 17 hectáreas más. El informe también incluye en la sumatoria a 23,3 hectáreas de reserva ecológica. "El GCBA está contabilizando como nueva la Reserva Ecológica del Lago Lugano. Este predio hace varias décadas que es un espacio verde", advirtieron en este sentido desde el ODC sobre el predio que se transformó en reserva ecológica con la aprobación de la Ley 6.099.