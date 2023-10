Lionel Messi se convirtió nuevamente en tendencia por un gesto solidario que tuvo, en esta oportunidad, con la cantante Selena Gómez: el capitán de la selección argentina donó una camisa albiceleste firmada para ser subastada y así recaudar fondos para la fundación que preside la artista estadounidense.

Precisamente, la actriz nominada al EMMY es fundadora de la Rare Impact Fund, una organización sin fines de lucro creada en 2019, con el objetivo de reducir el estigma asociado con la salud mental y brindar a los jóvenes acceso a los recursos que necesitan.

En este sentido, el próximo miércoles 4 de octubre se realizará la primera gala de beneficencia para continuar con la recaudación fondos, además de la subasta que incluye la camiseta de la estrella del Inter Miami.

"Llévate a casa una camiseta firmada por uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo", comienza la descripción de la oferta en el sitio oficial de la puja, que estará abierta hasta el próximo 31 de octubre.

Captura de pantalla

Y destacaron desde la organización: "Lionel Messi es un jugador de fútbol nacido en Argentina que recibió siete premios Balón de Oro, un récord, como el mejor jugador masculino del mundo (2009-12, 2015, 2019 y 2021). En 2022, Messi ayudó a Argentina a ganar la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA)".

Selena Gómez y su compromiso con la salud mental

La empresaria de 31 años encabezará la primera gala de su fundación Rare Impact Fund, llamada "Una noche de resplandor y reflexión", que contará con su compañero de la serie Only Murders in the Building, Martín Short, y el productor y DJ, Marshmello. Además, se espera la aparición de otras estrellas, inclusive la de Lionel Messi.

La ONG de Selena Gómez busca recaudar 100 millones de dólares para abordar la salud mental de los jóvenes. Para ello, su marca de belleza Rare Beauty dona el uno por ciento de las ventas directamente junto a con otros fondos adicionales con fundaciones, socios corporativos e individuos.

Captura de pantalla

Actualmente, la organización apoya a otras 23 en todo el mundo, en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, India y Brasil. Hasta la fecha, Rare Impact Fund ha ayudado a más de 740.000 jóvenes, 10.000 docentes y administradores y 367 sistemas educativos.

"No hay nada más importante para mí que lograr que los jóvenes accedan a los recursos que necesitan para apoyar su salud mental. Esta es una misión personal y la razón por la que creé el Rare Impact Fund", resaltó Gómez en un comunicado.

Y cerró: "Estoy increíblemente orgullosa de ser anfitriona de este evento y espero con ansias una noche inspiradora en la que se recaudarán fondos para estos servicios que salvan vidas, al tiempo que se mostrará el impacto que hemos logrado hasta ahora".

