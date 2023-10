La exministra de Economía, Felisa Miceli, salió al cruce de las principales propuestas económicas de la oposición durante el debate de candidatos a presidente de este domingo y aseguró que el plan de Patricia Bullrich es igual de Javier Milei, pero “sin los espejitos de colores”.



El crudo comentario sobre el intercambio entre los aspirantes a la Casa Rosada comenzó con una dura crítica a la referente de Juntos por el Cambio: “Me he reído mucho con la reproducción textual de Bullrich. Era una verbalización imposible de entender”.

De todos modos, para la exminstra no es casual que no se entiendan las propuestas de Bullrich ni es un error: “Yo creo que ella tiene un plan económico. Le cuesta explicarlo. Porque es un plan basado en el ajuste. En la reducción de las jubilaciones. En la licuación de los salarios públicos. En el cierre de muchas instituciones. Eso no lo dice”.



Esto, señaló, acerca su plan al de Javier Milei: “Intenta, con diferentes palabras, no decir cuál es el modelo. Cuál es el lugar de la producción, de las pymes, el trabajo. Siempre habla de la flexibilización. Ella tiene un plan. Lo que pasa es que lo verbaliza mal porque no lo quiere decir”.

“Es muy similar, sacándole todos los espejitos de colores, al de Milei. Porque Milei se larga con que para terminar con la inflación van a dolarizar. No dice qué hará ni cómo. Ella dice que van a sacar el cepo. Pero, ¿de dónde van a sacar los dólares?”, se preguntó.

Y, con las elecciones cerca, lo que llega es la nebulosa que envuelve a los planes económicos: “Ahora están más cerca del ejercicio del Gobierno, es más cuidadoso Milei. Lo mismo que dijo sobre el Papa. Que dijo que lo hizo cuando no se dedicaba a la política. Mienten, ocultan, empiezan a no ser transparentes”.

“Unos empezarán por una cosa, otros por otra. Pero cualquiera de estas dos propuestas tienen detrás un fuerte programa de ajuste, recorte de subsidios, de planes, modificaciones de las reglas laborales en contra de los trabajadores. Está basado en una similitud que ya la conocemos y que es de corte absolutamente liberal”, finalizó.