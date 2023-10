Estudiantes y docentes de distintos niveles educativos se movilizarán este miércoles en defensa de la educación pública. Bajo la consigna a “Ni vouchers ni arancel: educación pública, gratuita y transformadora”, la comunidad educativa marchará en rechazo a las propuestas planteadas durante la campaña presidencial de Javier Milei. Desde la Universidad Nacional de Rosario (UNR), confirmaron que a las 15 horas desobligarán a los alumnos y docentes que quieran participar de la convocatoria. “Como rector de una universidad pública tengo la responsabilidad de plantear lo que entiendo que a mi juicio es un camino equivocado”, dijo el rector Franco Bartolacci, quien confirmó a Rosario/12 que participará de la jornada.

La movilización comenzará en Plaza San Martín y se dirigirá al Monumento a la Bandera, donde se espera un cierre cultural con bandas musicales en vivo. La convocatoria fue impulsada por la Federación Universitaria de Rosario (FUR) y la asociación gremial que nuclea a los docentes e investigadores de la UNR (Coad). Pero también distintas agrupaciones gremiales, sociales y políticas confirmaron su participación al evento. Este martes, la iniciativa recibió el apoyo explícito de las autoridades universitarias, quienes aprobaron la solicitud de desobligación, para que la comunidad universitaria pueda asistir a la jornada. La medida implica que en algunas cátedras se levantarán las clases, mientras que otras no tomarán asistencias.

En el marco de una actividad que expresa su rechazo “a cualquier tipo de privatización y arancelamiento a la educación en todos sus niveles”, Bartolacci sumó su adhesión y se manifestó en contra de la política educativa que propone el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. “Creo que mucho de lo que nos pasa se soluciona con más educación pública, no con menos. Por eso, entiendo que mi responsabilidad es la de compartir públicamente mi posición desde una perspectiva muy respetuosa”, señaló el rector de la UNR, que a principios de agosto asumió su segundo mandato al frente de la alta casa de estudios.

“Yo siempre he sido muy cuidadoso de no involucrarme en los procesos electorales porque entiendo que ocupo la responsabilidad de representar a una comunidad muy diversa”, expresó y agregó: “Pero cuando se dice de manera tan abierta y clara, qué es lo que se quiere hacer con la educación en general, y con la universidad en particular, como rector de una universidad pública tengo la responsabilidad de plantear lo que entiendo que a mi juicio es un camino equivocado”.

Asimismo, el dirigente recordó que siempre se manifestó en favor de “priorizar la inversión presupuestaria” en educación, y reafirmó su compromiso con esa premisa, independientemente de quién gobierne: “En este caso hay una manifestación muy clara de lo que se quiere hacer con la universidad y nosotros creemos que el camino para que la universidad mejore es todo lo contrario. Eso no implica una visión conformista respecto a lo que hacemos”.

En esa línea, Bartolacci confirmó que asistirá a la convocatoria, luego de una serie de actividades previstas en su agenda. Previo a que se conozca la desobligación por parte de la UNR, el rector se había pronunciado en sus redes sociales en la misma sintonía: “Una presidencia de Javier Milei será una catástrofe para la Universidad Pública argentina y la ciencia de la Nación. Hay que advertirlo ahora con la contundencia que el peligro impone porque después será muy tarde”.

Comunidad educativa

La convocatoria se hizo por medio de un comunicado, donde alumnos, docentes y no docentes, gremios y agrupaciones políticas manifestaron su preocupación por los discursos de candidatos que proponen arancelar o privatizar la educación. “Sabemos que faltan muchas cosas para mejorar en la Universidad para que la mayor parte del pueblo pueda acceder, pero la salida no es retroceder, sino mejorar lo que tenemos y avanzar en lo que falta”, señalaron.

En ese sentido, Enzo Balbuena, consejero superior de la UNR, comentó que la actividad surge a partir de una serie de inquietudes que fueron apareciendo en clases públicas, asambleas y movilizaciones, y con la premisa clara de pelear por la educación pública y su transformación. “Es la concreción de una preocupación general que se despertó a partir del avance de diversos proyectos políticos que ponen imposiciones al carácter público y gratuito de la universidad, principalmente personificados en Javier Milei y Patricia Bullrich”, explicó a Rosario/12.

Asimismo, el dirigente estudiantil que forma parte de la Secretaría General de la FUR, remarcó la importancia de pelear por una “transformación educativa”, evaluando que muchos de esos discursos surgen a partir de “necesidades irresueltas” dentro de los distintos establecimientos educativos. “Cada facultad y cada escuela tienen sus distintas motivaciones para participar de esta jornada, que decidimos unirlas bajo una misma idea que es la de defender la educación pública”, sentenció.