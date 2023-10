DISCOS DISCOS DISCOS ► YSY A y Bhavi, dos de los tipos que con mayor ánimo lúdico se han tomado el género, se combinan en Tu dúo favorito, un disco de trap volador para la noche porteña, armado con una galería de productores (Asan, Yesan, Orodembow y más) y amigos asociados (Duki, Alemán, Milo J, Tiago PZK) ► Sabot cumple un ciclo de 10 años sacando música en la senda del rock alternativo con su disco Punto débil, que entrega tracks más bailables, donde el cuarteto del conurbano oeste se deja influir por el pop electrónico, como se podrá catar en su show de este sábado 7/10 en el CC Richards ► Con peso en lo performático y teatral de la voz, la cantante Clara Lenger soltó Ficción, con canciones entre el R&B y el pop, bien agridulces, como para tener esperanza en la adversidad pero también desvaríos en la alegría ► Y el santafesino Pato Sabático entregó el tercer paso de su saga de EPs estacionales hechos en casa, Manual de instrucciones para superar un invierno demasiado extraño, con sonido folk lo-fi, espíritu punk rocker y tono intimista.



ESTAMOS EN OBRA ► El festival internacional de teatro adolescente Vamos que Venimos propone obras con elencos sub-18 de distintas provincias argentinas y de Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, además de charlas, talleres y foros de intercambio, con participación de Inés Efrón, Héctor Díaz, Mercedes Méndez, Los Pipis y más, hasta el domingo 8/10, gratis en el CC San Martín.

DE VISITANTE ► Después de su sesión consagratoria con Bizarrap y su enlace con Nicki Nicole, el fenómeno mexicano Peso Pluma traerá su tour Doble P al Movistar Arena el 7/12 ► La canadiense Alice Glass, ex cantante de Crystal Castles, tendrá su debut como solista en suelo argentino el 1/11 en Uniclub ► Y la que vuelve es la chilena Javiera Mena, que traerá su gira latinoamericana ¡Javiera así! a Niceto Club el 20/12.

FESTIVALIPSIS ► Entre el miércoles 4 y el sábado 7/10, el Festival Internacional Muchas Músicas ofrecerá recitales gratuitos de Pedro Aznar, Nico Sorín, Basura y La Colmena, en el Auditorio de la Universidad de Quilmes y en el Teatro Municipal de Quilmes ► En Rosario, el Festival Bandera confirmó grilla con visitantes como Cuarteto de Nos, Julieta Venegas, Rayden o No Te Va Gustar, y locales como Dillom, Las Pastillas del Abuelo, Taichu, El Zar o Gauchito Club, entre otrxs, este sábado 7/10 en la Ex Rural del Parque Independencia ► Y para fin de mes, el Festival Capital confirmó en su grilla a Él mató a un policía motorizado, Peces Raros, Marilina Bertoldi, Chechi de Marcos, Linxes, Alan Sutton y más, aparte de juegos y propuestas de tecnología y arte gráfico, todo el sábado 28/10 en el Hipódromo de La Plata.



PODCASTINACIÓN ► La tan memeada y meneada gresca televisiva entre Alberto Samid y Mauro Viale anima la temporada debut del podcast de investigación Efecto Iceberg, de los Hermanos Sinay, con cuatro episodios locutados por Luquitas Rodríguez y llenos de testimonios de gente de ciencias, de piñas, de risas y otras especialidades.

SESSION CON AMOR ► Turf metió diez canciones y feat de Juliana Gattas para el ciclo Full Sessions, de YPF ► La plataforma pública Contar subió seis episodios de sus Sesiones CMA, registradas por artistas oriundos del municipio bonaerense de Avellaneda, como Mica Sancho, Gonzalo Solari o la murga Prisioneros del Delirio ► Peter Pank y los Chicos Perdidos metió registro en vivo de unplugged para El Kabaret de los Chicos Perdidos, grabado en la Manzana de las Luces ► Y el dúo electropop Los Veranos puso rec en una biblioteca tucumana y el resultado está en sus Sesiones para principiantes.



PANTALLAZOS ► Sale show en live streaming de Dillom por el canal de Twitch de Amazon Music en Vivo, en el marco de la campaña Rompe, este martes 3/10 a las 21 ► La recorrida de Louis Tomlinson desde One Direction hasta su gira mundial solista de 2022 anima el documental All of Those Voices, que llegará este jueves 5/10 al menú de Paramount+.

HACELA SIMPLE ► Se fue septiembre pero quedaron las nuevas canciones de La farsa del Dr. Berretín (Te sorprenderías), Anna Strauss (Charla con espejos), Velazqvez (Un día en la vida), Trueno (Oh baby), Ernes (Superficial), Rudy con Lola Cobach (Los días, la vida), Sael (MotaMoto), Pablo Sbaraglia (Camino a la barbarie y Rock amo), Bambú con Ezequiel Borra (Viajero), El Pájaro Pez (Parkour), Alejo Nobili (Despertar en el plano) y Que mal te sale vivir (Será mejor).





