El entrenador argentino Hernán Crespo fue despedido este martes del Al Duhail de Qatar debido a los malos resultados, y aparece como una de las alternativas para ser el posible sucesor de Fernando Gago en Racing Club.



El entrenador, que sacó campeón de la Copa Sudamericana 2020 a Defensa y Justicia, en el equipo de Medio Oriente dirigió 48 partidos, ganó 34, empató 6, perdió 8 y logró obtener tres títulos: la Liga Qatarí, Copa de las Estrellas y la Copa Príncipe.



El punto de quiebre para los dirigentes del equipo qatarí llegó luego de empatar y perder en los primeros dos partidos de la AFC Champions League; este último fin de semana fue derrotado 1-0 por Persépolis.



El francés Cristophe Galtier, que dirigió al Paris Saint-Germain de Lionel Messi la temporada pasada, es quien suena como reemplazante de Crespo.



El ex jugador River Plate es uno de los nombres apuntados por la dirigencia de la Academia como reemplazante de Gago, luego de que los mellizos Barros Schelotto rechazaran la oferta de la Academia, pero por el momento no hubo un contacto formal.



Dentro del cuerpo técnico de Crespo se encuentra trabajando Sebastián Domínguez, ex jugador de Vélez Sarsfield y de buena relación con el manager racinguista Rubén Capria.