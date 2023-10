“Se nota un nerviosismo y desesperación por parte del oficialismo local.” La definición de Guillermo ‘Nano’ Cara, concejal de Unión por la Patria (UxP) en La Plata tiene como destinatario al intendente local, Julio Garro, a quien el Partido Justicialista de la capital bonaerense acusa de promover el corte de boleta. “En La Plata, Massa con Garro” y “Cortá boleta y ponelo a Julio Garro” fueron las frases que se vieron en redes sociales “con pauta pagada” y el Partido Justicialista salió al cruce de esta campaña aclarando que su candidato es Julio Alak.

Cara cuenta que no es la primera vez que esto sucede, que no es la primera elección en la que Garro opera de esta manera, y que marca un claro mensaje de tensión que se vive en la Municipalidad de La Plata, el cual se se percibe en los dirigentes territoriales que responden al jefe comunal.

La lectura que hace el peronismo es que el mandamás platense empieza a ver que los números de Patricia Bullrich y Néstor Grindetti, los candidatos a presidente y gobernador de Juntos por el Cambio (JxC) no están levantando, algo que se observa en cada una de las últimas encuestas. Incluso, la mayoría de los analistas y las repercusiones del debate presidencial ubicaron a la ex ministra de Seguridad como la más perjudicada por su poca efectividad para transmitir sus ideas, particularmente en materia económica.

El titular del PJ de La Plata, Ariel Archanco, se manifestó a través de X con el hashtag #GarroTransfuga y sostuvo que cuando el actual intendente del PRO “alienta el corte de boleta en favor de Sergio Massa lo único que hace es reconocer que está perdiendo la elección”. A su vez, agrega que este comportamiento significa que Garro “es capaz de traicionar a su propio partido, candidatos e ideas”.

“Si no le importa eso, ni Bullrich y JxC, ¿puede importarle la suerte de los platenses? ¿Tiene altura moral para seguir siendo intendente de la Capital provincial?”, se preguntó el diputado provincial.

La también legisladora de la capital provincial Lucía Iañez, ironizó con un llamado a la comunidad platense con un “que no te mienta más”. “La desesperación de estar perdiendo la elección lo impulsa a ser lo más bajo y burdo de la política platense”, lanzó al tiempo que se preguntó si el mensaje de Garro de acompañar a Horacio Rodríguez Larreta en las PASO y a Bullrich en las Generales era real. “Hablamos de un intendente sin ideas y sin proyectos, un intendente que abandonó la ciudad subejecutó todos los presupuestos y se olvidó de los barrios”, concluyó.

Si bien no hay campaña oficial al respecto, el peronismo advierte numerosas cuentas con nombres de fantasía que cuentan con financiamiento publicitario para llegar a más público. El diputado bonaerense Juan Malpelli también se expresó al respecto y jugó con la idea de concordar con la mirada política de Garro. “Por fin coincidimos en algo con Julio Garro, Sergio Massa es el mejor candidato a presidente y por eso anda proponiendo que el 22 de octubre corten boleta”, dijo. Habló de que “traiciona una vez más” a Bullrich, Grindetti y Marcelo ‘Chuby’ Leguizamon, y marcó su postura: “Los platenses merecemos vivir en una ciudad mejor y por eso apoyamos a @Julio_Alak y su Plan Estratégico La Plata 2030 que diseñó con miles de vecinos, sindicatos, profesionales e instituciones”.

En los últimos días, Garro se vio envuelto en un serio conflicto con los empleados municipales de La Plata, con reiteradas movilizaciones por parte de UPCN que lo acusan de conformar “paritarias truchas” en perjuicio del salario de los trabajadores. A su vez, protagonizó un chasco no menor al intentar convocar a los más de 50 intendentes de JxC para presentar un documento contra la administración de Axel Kicillof y sólo asistieron poco más de 20 e incluso un mínimo de cuatro de origen radical salieron públicamente a desmentir su adhesión a los reclamos por deudas que, aseguran, no existen o son mínimas, y que no inciden en la administración municipal.