En una sesión atravesada por la campaña preelectoral, el Senado de Salta aprobó ayer un proyecto de declaración del senador Manuel Pailler (FdT, San Martín) solicitando a las y los legisladores nacionales de la provincia que intercedan para revertir la "situación crítica en la que se encuentra la Planta de Refinaría de Gas y Petróleo del Norte ubicada en Campo Durán, localidad Aguaray, departamento San Martín".

Al momento de pedir el apoyo de sus pares, Pailler recordó que desde 1992, cuando se privatizaron las empresas del Estado “no hubo un plan de inversiones o de radicación de nuevas empresas para mantener el desarrollo y la economía del departamento”.

Los trabajadores recibieron simplemente indemnizaciones y “en pocos años hubo una gran desocupación, problemas y conflictos sociales, con una gran cantidad de desocupados", recordó antes de asegurar que hoy en el norte salteño están otra vez ante una situación similar, "con una empresa que sabemos que hace tiempo que viene trabajando al 50% de su capacidad operativa. Ahora ha suspendido la actividad por 45 días, tiene aproximadamente 250 empleados en la empresa más otros tantos en las empresas subsidiarias", o sea, "se estarían perdiendo 500 puestos laborales”, explicó.

En el mismo sentido de la falta de inversiones, recordó que “durante tantos años el departamento San Martín era la principal fuente de ingresos que tenía la provincia, hizo un gran aporte al país y a la provincia con sus recursos gasíferos y petroleros, y hoy en día prácticamente ya no están o es muy poco lo que hay, por eso es que estamos en esta crisis”.

“Recuerdo que cada vez que se pedía un préstamo o un empréstito de la provincia, sea de un organismo nacional o internacional se ponían como garantía las regalías petrolearas y gasíferas. Hoy en día esto ya no existe”, lamentó. Añadió otra preocupación: si ocurre, como se está adelantando, que el país no compre más energía del exterior, “se nos cierra una de las principales fuentes de materia prima, que era el Estado Plurinacional de Bolivia, que nos transportaba gas hasta la planta de Campo Durán”.

“Queremos defender las fuentes laborales”, a “esas 500 familias del norte, a los empleados”, “acompañando a las organizaciones gremiales”, insistió. Dado que el Ministerio de Trabajo de la Nación convocó a una conciliación obligatoria, Pailler deseó "una pronta resolución del conflicto”.

Defensa de la educación pública

Los senadores usaron el espacio de Homenajes para hacer una defensa de la educación pública gratuita. Para eso se valieron de logros obtenidos por estudiantes de la provincia en eventos nacionales.

El senador Juan Cruz Curá reconoció a estudiantes de la Escuela Técnica 3104 Lanza Colombres, de Orán, que ganaron un premio nacional por un proyecto sobre “Cultivo hidropónico inteligente”, una optimización de invernaderos que baja los costos. El legislador dijo que estos logros muestran “la importancia de la educación pública”.

El senador Marcelo García destacó a su vez a estudiantes de Apolinario Saravia que participaron de la Feria Nacional de Arte, Ciencia y Tecnología realizada en Tecnopólis y obtuvieron reconocimientos para las escuelas 4510, Juan de San Martín, y 4562, Héctor Valdiviezo Sáenz. También celebró a un niño que obtuvo un premio a nivel nacional de ajedrez. “Todos alumnos de escuelas públicas”, y gratuitas, hizo notar.

Carlos Ampuero hizo un reconocimiento a estudiantes y docentes del Colegio Secundario Rural Mediado por TICs N° 5240, que tiene su sede en San Francisco de Tuctuca, en el municipio de Nazareno, del departamento San Victoria. También participaron en Tecnópolis en la Feria de Ciencias, con un trabajo realizado por dos alumnos: “Autoinvernadero”. Una iniciativa que parte de su entorno, en la pre Puna, donde escasea el agua, y prevé la automatización a través del uso de robótica para aprovechar la humedad al máximo. Ampuero detalló que el proyecto se hizo con materiales que envió el Ministerio de Educación de la Nación y cerró: “Debemos estar permanentemente en defensa de la educación pública” porque es la única que asegura la educación en cada rincón del país y la provincia.

Carlos Rosso agregó que el país puede tener jóvenes preparados para el manejo de la tecnología y el desarrollo del talento "solo si tenemos un gobierno que apueste a la educación pública gratuita desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, pasando por todos los sectores sociales”.

“Aquí la solución no es destruir, no es plantear que la educación se resuelve con vouchers”, aportó Sergio Ramos, quien celebró la apertura en Rosario de Lerma de una sede de la Upateco, la universidad pública gratuita de la provincia. En el primer día tuvo 761 inscriptos, muchas mujeres cerca de los 30 años, contó. “Reivindico que la educación pública es un derecho, que nos da una oportunidad a los sectores populares de poder estudiar y salir adelante”, aseguró.

"No les importan los pueblos indígenas"

También el senador Walter Cruz, que es del Pueblo Kolla, atacó las ideas de La Libertad Avanza. Empezó contando sobre el foro de derechos humanos con perspectiva indígena, del que participaron organizaciones territoriales y comunidades, en cuyo marco se creó un área específica para que los pueblos indígenas puedan acceder a archivos y otras fuentes históricas para su interpretación sobre la conquista, la colonización, el racismo esctructural. “Toda esa memoria tiene que ser reconstruida y no negada, como intentan algunos ahora”, afirmó el legislador.

También contó que el miércoles próximo, en el Senado, se entregarán carpetas técnicas de relevamientos técnicos, jurídicos y catastrales de la propiedad ancestral indígena realizados en el marco de la ley nacional 26.160, que declara la emergencia en materia de propiedad comunitaria indígena y prohíbe los desalojos. En ese contexto, Cruz recordó que La Libertad Avanza ya presentó un proyecto para derogar esta ley. “A ellos no les importan los pueblos indígenas, no les importan sus comunidades, sus organizaciones. No les importan y para ellos estos más de 40 pueblos indígenas son nada”, aseguró.