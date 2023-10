La fecha ocho de la Copa de la Liga Profesional continuará este sábado, con cinco encuentros que le darán emoción a la jornada. Los dos encuentros más destacados Argentinos-Independiente y San Lorenzo-Newell's, aunque también juegan Lanús-Defensa, Estudiantes-Godoy Cruz y Central Córdoba-Tigre.

El Rojo quiere seguir de racha

Independiente, puntero de la Zona A, reciente vencedor del clásico ante Racing y cada vez más lejos de la zona de descenso, intentará prolongar su buena racha este sábado en su visita a Argentinos Juniors, por la octava fecha de la Copa de la Liga. El partido comenzará a las 21:30 en La Paternal con el arbitraje de Nicolás Ramírez y con televisación de ESPN Premium.

La llegada de Carlos Tévez a la dirección técnica le cambió la cara y el humor a Independiente. El "Apache" llegó al "Rojo" y ya suma siete partidos invicto con cuatro triunfos y tres empates, con el único revés en Copa Argentina ante Estudiantes y en definición por penales.

Esa racha también tiene como último antecedente el triunfo como visitante frente a Racing, por 2 a 0, en una muy buena actuación, con el gran festejo que supone vencer al tradicional rival.

Además, Independiente es puntero de la Zona A con 14 unidades (solo perdió ante Colón en la noche que renunció Ricardo Zielinski), se alejó a cinco puntos de la zona del descenso en la tabla anual y está a seis unidades de la clasificación a Copa Sudamericana.

Argentinos, en tanto, suma 11 unidades y está a tres de Independiente. La Copa Libertadores y la Copa Argentina ya quedaron atrás como así también el ciclo de Gabriel Milito como entrenador, que terminó siendo remplazado por Pablo Guede.



Argentinos tiene tramos de muy buen futbol en su juego, pero es muy irregular y luego de una buena actuación cae en pozos inexplicables que le han negado la posibilidad de alcanzar mejores resultados.

Hoy el "Bicho" apuesta a clasificar para cuartos de final y alcanzar un puesto en Copa Libertadores 2024, ya que está quinto en la tabla anual a dos unidades del último clasificado que es Defensa y Justicia.









San Lorenzo busca un festejo

San Lorenzo, que viene de empatar el clásico con Huracán agónicamente, buscará volver a la victoria este sábado cuando reciba a Newell's. El partido se jugará desde las 16.30 en el Nuevo Gasómetro, con el arbitraje de Nicolás Lamolina y televisado por la señal de cable ESPN Premium.



El volante central colombiano Carlos "La Roca" Sánchez reemplazaría al suspendido zaguero Gastón Hernández; el mediocampista uruguayo Gastón Ramírez haría lo propio con Gonzalo Maroni y el volante paraguayo Iván Leguizamón sustituiría a Federico Girotti en la derecha del ataque, en los tres cambios que haría el director técnico "azulgrana" Rubén Darío Insúa.

San Lorenzo tiene nueve puntos en el campeonato, en el que consiguió una victoria y seis empates consecutivos, por lo que se sostiene como uno de los pocos invictos junto con Godoy Cruz y Belgrano de Córdoba. El "Ciclón" comparte la posición con Belgrano y Defensa y Justicia, a tres unidades del líder Racing.

Enfrente estará Newell's, que suma tres derrotas seguidas (2-1 como visitante de Racing, 1-0 como local de Estudiantes y 1-0 como visitante de Central, en el clásico rosarino), que dejaron en una posición incómoda al director técnico Gabriel Heinze.

"Los de la comisión directiva que hoy me cuestionan serán los mismos que me pidieron para ser el DT y hoy cambiaron de opinión por los resultados. No me preocupa porque sé cómo son las reglas del juego, no está mal que piensen así. La opinión es siempre en base a los resultados, entonces no hay ningún debate", dijo el "Gringo" Heinze en una semana muy dura para los hinchas rojinegros.

Newell's, que suma ocho puntos, intentará cortar la racha de tres derrotas consecutivas y de cinco partidos sin ganar.





Defensa va por la recuperación

Defensa y Justicia, tras su eliminación en la semifinal de la Copa Sudamericana, visitará mañana a Lanús, de floja campaña en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, por la octava fecha de la Zona B. El partido comenzará a las 19.00 en el estadio Ciudad de Lanús, con arbitraje de Fernando Espinoza y en el VAR estará Mauro Vigliano, y transmisión de la TV Pública.



Defensa y Justicia (53 en la general, clasifica hoy a Libertadores 2024) tiene nueve puntos en la zona B y sueña con pelear por el título, ya que es uno de los equipos con mejores nombres del certamen, pero habrá que ver cómo se repone de su eliminación a manos de Liga de Quito en la Sudamericana, con un global de 3-0. Lanús (48, hoy en Sudamericana 2024) no ganó en lo que va del torneo, tiene solamente tres unidades y viene de perder el clásico contra Banfield por 1-0.



El "Halcón" pondrá lo mejor en cancha y la incógnita pasa por si reaparecerá su goleador, Nicolás "Uvita" Fernández, lesionado en el último tiempo y que fue al banco ante Liga de Quito pero no tuvo minutos. La duda es entre él y Lucas Pratto.



El panorama es complicado en el "Granate", donde Sebastián Salomón no contará con Leandro Díaz por un desgarro en sóleo derecho y tiene en duda al mediocampista Felipe Peña Biafore, con una molestia en zona inguinal derecha.

Además, Salomón no tendrá en el medio a Juan Sánchez Miño (Luciano Boggio estará en su puesto), que vio la roja contra Banfield, y lo mismo sucederá con el defensor Juan Cáceres, que es habitualmente suplente.





Estudiantes necesita ganar

Estudiantes, que solo ganó un partido pero que suma cuatro sin derrotas, necesita un triunfo cuando reciba este sábado a Godoy Cruz para seguir en la lucha por ubicarse entre los primeros cuatro de la Zona B y avanzar a los cuartos de final. El encuentro se jugará en el Estadio UNO de La Plata, desde las 19, televisado por Fox Sports, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

En el estadio "Pincha" no podrán ingresar 1.600 socios a raíz de que la cabecera que da a la calle 57 estará reducida en un 20 por ciento a causa de las bengalas que se encendieron en la fecha pasada en el clásico ante Gimnasia, según lo determinó el Aprevide.

Estudiantes, dirigido por Eduardo Domínguez, comenzó el certamen con tres derrotas consecutivas, pero ahora suma cuatro sin perder, con un triunfo y tres empates, con la salvedad de que el arquero Mariano Andújar no recibe un gol desde hace 400 minutos.

En la fecha pasada, también como local, su público se fue con un gusto amargo ya que no pudo vencer a Gimnasia en el clásico, que con un mediocre nivel de juego culminó sin goles.

Godoy Cruz, con el entrenador Daniel Oldrá, suma nueve puntos y pelea la clasificación, con un triunfo en la primera fecha ante Central Córdoba y seis empates consecutivos, sumando ocho compromisos sin derrotas.

Duelo a dos puntas en Santiago

Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá a Tigre, en un partido que se jugará desde las 21.30 en el estadio Madre de Ciudades, con arbitraje en campo de Silvio Trucco.

Central Córdoba ganó tres de los últimos cinco -sumó los 10 puntos del campeonato en este tramo- y Tigre (6 unidades) lleva cuatro sin triunfos, con tres empates.

Este encuentro tendrá una disputa en la Zona B, en la que Central Córdoba está cuarto y en clasificación a la siguiente ronda, y también por la tabla general en la que ambos miran de reojo el descenso, ya que el local está a sólo dos puntos y el visitante a tres de Gimnasia y Vélez, ambos en en zona roja para bajar a la Primera Nacional.