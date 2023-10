El final de temporada de la exitosa serie británica "Sex Education" provocó que ganaran más audiencia las tres entregas anteriores, en el público de Netflix en Argentina. Con estos últimos ocho capítulos ya tiene un lugar destacado entre las producciones que fueron emblema en la plataforma. Con el plus de tener a Gillian Anderson (Expedientes X, The Fall, The Crown, entre otras) en el elenco y a Asa Butterfield como protagonista, quien quiso abandonar su carrera en Hollywood tras protagonizar El niño con el pijama de rayas, (2008) que dirigió el británico, Mark Herman.

Las mejores series para ver en Netflix

Sex Education. La temporada final de esta exitosa serie británica tracciona audiencia para que, en el Top Ten de las más vistas en Netflix, se encuentren todas las anteriores. En la cuarta y última entrega protagonizada por Asa Butterfield y Gillian Anderson, estrenada en 2019, los ocho episodios siguen ganando audiencia en la plataforma. Creada por Laurie Nunn es uno de los emblemas que dio el catálogo de la plataforma de streaming. Así, en el final, Otis (Butterfield) y Eric (Ncuti Gatwa), su mejor amigo, enfrentan otro desafío después del cierre de la escuela Moordale: empezar de cero en el Colegio Cavendish. Por tener una madre terapeuta, Otis siempre tiene respuestas cuando de sexo se trata. Así que su rebelde amiga Maeve le propone abrir una clínica de terapia sexual en la escuela.



Mi querida niña. Miniserie que por cuarta semana consecutiva se encuentra entre las más vistas de la plataforma, de manera sostenida. La producción alemana de seis episodios - su título original es "Liebes Kind"- conquistó a la audiencia con un argumento atrapante: la desaparición de una niña cuyo caso se reabre a partir de un asombroso descubrimiento. Dirigida por Isabel Kleefeld y Julian Pörksen y tiene un toque argentino con la música de Gustavo Santolalla. La gran pregunta es si se trata de un caso real. En realidad, la trama se basa en un bestseller homónimo de la escritora Romy Hausmann. Y que, en 2019, fue la novela de bolsillo más vendida en el mundo. Protagonistas: Kim Riedle, Naila Schuberth, Sammy Schrein.



Las viudas de los jueves. Miniserie mexicana sobre la novela homónima de la escritora argentina Claudia Piñeiro. También sigue entre las más vistas en Netflix. Esta versión 2023, es una adaptación fiel de la novela que comienza con la muerte de tres hombres, que son víctimas de un aparente suicidio. Aun cuando no es un thriller, aunque se busca resolver esas muertes, la trama pone la mirada sobre la repercusión del hecho en la sociedad "perfecta" y discriminadora. Los seis episodios están dirigidos por Humberto Hinojosa, el mismo de Luis Miguel: La serie. Protagonistas: Omar Chaparro, Cassandra Ciangherotti, Irene Azuela.

El Pacífico. Para quienes le gustan las películas bélicas, la precuela de "Band if Brothers", de 2010, producida para HBO Max por Steven Spielberg y Tom Hanks, es otra de las series más vistas en la plataforma. Ganadora de varios premios Emmy como “Mejor miniserie" y "Dirección destacada", está basado en los reportes de los marinos en la Segunda Guerra Mundial. Los diez capítulos siguen los recorridos entrelazados de los marines Robert Leckie, Eugene B. Sledge y el sargento John Basilone en el teatro de operaciones del Pacífico, desde la primera batalla hasta el retorno después del Día de la Victoria sobre Japón. Protagonistas: James Badge Dale, Joseph Mazzello, Jon Seda.

Netflix: cómo se mide el Top Ten

Cada martes, Netflix publica cuatro listas globales con el Top 10 de contenido de TV y películas: Películas (de habla inglesa), TV (de habla inglesa), Películas (de habla no inglesa) y TV (de habla no inglesa).

En estas listas, se ordenan los títulos según la cantidad de horas vistas por semana. Esto es, la cantidad total de horas que los suscriptores en todo el mundo vieron cada título —original o bajo licencia— de lunes a domingo de la semana anterior.



Además, comparte las listas del Top 10 de más de 90 países (los mismos que muestran los 10 más populares en Netflix), que también se ordenan según las horas vistas, pero en las cuales no se detallan la cantidad exacta por cada territorio.

