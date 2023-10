Thiara Carrasco Vayón tenía solo 14 años y no murió, la mató la violencia machista extrema. Por este femicidio se encuentra detenido Carlos Rivera, un adulto de 43 años que además de tener un puesto de comidas rápidas decían que era un pastor evangélico. Fue su papá, José Carrasco, quién en declaraciones a La Rioja/12 dijo estar convencido de que se aprovechaba de su hija fingiendo ser pastor: "no son pastores, son brujos, y acá en La Rioja metemos a todos en la misma bolsa, pastores, curas, adventistas, testigos de Jehová, mormón, curanderos y hay una gran diferencia, pero muy grande.

A través de un comunicado oficial, la directora provincial de Culto, Marisol Décima, afirmó que Rivera “no cuenta con la calidad de pastor y mucho menos es reconocido como líder de alguna congregación religiosa. A su vez, tampoco es conocido por quienes sí ejercen legítimamente la autoridad eclesiástica en la provincia”, dice el comunicado difundido.

“Todas las autoridades de las iglesias cristianas han considerado necesario hacer esta comunicación, en virtud de que se ve perjudicada la imagen de las iglesias que ejercen esta labor noblemente, con un mensaje amor, paz y respeto, que nada tiene que ver con los hechos que se le atribuyen a esta persona”, afirmaron, y anticiparon que por pedido de los pastores provinciales, se encuentran trabajando en un Registro Provincial de Culto. “El mismo ya se encuentra tratado por la Función Legislativa de la Provincia”.

En diálogo con La Red, Décima, expresó que “hicieron las averiguaciones porque querían saber si era pastor” y determinaron que “no hay ningún tipo de relación con las iglesias de la ciudad". "No pertenece a ninguna iglesia como líder, no era representante de ninguna iglesia que pertenezca a La Rioja. La Rioja confunde que por asistir a una iglesia puede ser líder. No pertenece, ni es pastor. Tampoco es un pastor de iglesia adventista”, aseguró.

Por otra parte, el pastor José Rezinovsky dijo que, en diálogo con La Red, que el caso Thiara “es una tragedia” y agregó que Rivera “no es reconocido” como pastor. Expresó que le hicieron consultas sobre el detenido para llegar a una conclusión final sobre el rol del detenido en el ámbito religioso.

Zoe tenia 4 años cuando la asesinaron. Su cuerpo apareció calcinado al costado de una moto en una vivienda de la capital riojana el 14 de noviembre de 2021, unos días antes del asesinato de Lucio Dupuy. Los procesados por este crimen son su progenitora, Jimena Córdoba, y el pastor evangelico Andres Bustamante.