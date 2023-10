La multinacional japonesa Sony se asoció a la estrella del fútbol, Lionel Messi, para desarrollar una serie animada titulada "Messi and the Giants" (Messi y los Gigantes). El proyecto contempla producir y distribuir globalmente la historia que tiene como protagonista al astro rosarino. El capitán de la Scaloneta reveló un adelanto de la serie en sus redes sociales.

El anticipo fue presentado por el astro argentino y también en el evento MIPCOM (Mercado Internacional de Programas de Comunicaciones). La historia sigue a un Messi de 12 años, mientras enfrenta desafíos en un viaje a través de un videojuego en busca de su regreso a casa.

La historia diseñada para niños y adolescentes, contará con música original de artistas y compositores de Sony Music Entertainment, lo que la hace aún más emocionante.

La serie "Messi and the Giants" es el resultado de una colaboración creativa entre Sony Music Entertainment, Sony Pictures Television- Kids y Leo Messi Management. Guy Toubes, conocido escritor y editor de historias, forma parte del proyecto como guionista principal.



Una serie reflexiva e inspiradora

Joe D'Ambrosia, vicepresidente ejecutivo y director general de Sony Pictures Television – Kids, señaló: "El fútbol es el único deporte en todo el mundo que puede inspirar emoción y conexión de la misma manera que lo hace la narración de historias. Lo que hace que esta serie sea especial es que se centra en los mismos principios del buen espíritu deportivo. Se trata de perseverancia, resiliencia, trabajo en equipo y creer en uno mismo. Hemos disfrutado trabajando con Leo y todo el equipo de Sony Music en esta colaboración creativa, y esperamos compartir más sobre esta serie reflexiva e inspiradora".



Leo Messi, reciente campeón del mundo con la Selección Argentina, es un ícono global y una inspiración para millones de personas en todo el mundo. Sus logros en el fútbol, incluyendo siete Balones de Oro y seis Botines de Oro, lo convirtieron en una leyenda.

Desde Sony indicaron que en la serie se destacarán además las virtudes del rosarino fuera del campo de juego, como su humildad y espíritu solidario, lo que se reflejará en proyecto. También se confirmó que "Messi and the Giants" estará disponible en varios idiomas, incluyendo inglés y español, pero aún no hay fecha confirmada cuándo se estrenará.

