El gobierno transitó un día complejo en el que, a poco más de diez días de las elecciones, el dólar blue superó los mil pesos producto de una corrida cambiaria y bancaria que fomentó el candidato a presidente de la Libertad Avanza, Javier Milei, y dirigentes de su espacio. La respuesta del ministro de Economía y candidato a presidente de UxP Sergio Massa no tardó en llegar. Ayer por la tarde, sentado al lado del empresario Eduardo Eurnekián en el marco de un encuentro de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), dijo: "me voy a ocupar de esos 4 o 5 vivos que están jugando al arbitraje. La vez pasada el jefe de ellos se escapó a Uruguay, pero esta vez me voy a ocupar de que no se escapen y vayan en cana". Luego, Massa añadió que "alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente y el que genera ganancias ilegales extraordinarias sobre los arbitrajes, tiene que ir preso". A la noche, avanzó un poco más sobre los especuladores al adelantar que "los voy a denunciar ante la justicia aunque me cueste la elección", dijo durante una entrevista televisiva, donde también dijo que anunciará medidas para "consolidar las reservas" ante los ataques especulativos.

Cerca del ministro de Economía opinaron en diálogo con este diario que "más allá de lo que dijo Massa sobre los especuladores, genera preocupación que un candidato a presidente, el más votado, desconozca que lo que dice genera incertidumbre en el mercado. Milei es economista y un economista nunca podría decir lo que dijo sin conocer el daño que implica. No es responsable como economista y por ende tampoco va a ser responsable como presidente". En esa línea, dispararon: "Un pirómano no puede ser bombero. Es el tipo que te tira a un pozo y después te dice que te saca". Para terminar lo calificaron como "macabro".



El ministro, que mañana comenzará con una nueva gira federal --visitará el miércoles Mendoza y San Juan, el jueves Entre Ríos y Río Negro y el viernes Santa Cruz--, opinó este martes en la CAC que "desde la política hay que ponerles límites a los irresponsables y con el poder del Estado hay que ponerle límite a los delincuentes que juegan con el patrimonio y el ahorro de la gente". "Yo puedo ganar o perder una elección, eso es secundario, pero tengan la plena seguridad de que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver esos 4 o 5 pícaros en cana. Se los digo para que después no empecemos con que se ataca al mercado o a las libertades", adelantó.

La Asociación de la Banca Especializada, integrada por la Asociación de Bancos de capitales nacionales (Adeba), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra) y la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), emitió un comunicado donde llamó a Milei a tener "responsabilidad democrática" y argumentó que en pocos días la Argentina cumplirá "40 años de democracia", un hecho, dijeron, que "requiere de instituciones sólidas y de una dirigencia política madura y responsable". Desde la Asociación Bancaria que lidera Sergio Palazzo, en tanto, añadieron que Milei "tiene una clara intención de generar zozobra en la sociedad y provocar una crisis financiera".

El jefe de gabinete y candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, declaró que no cree que Milei sea "un loquito suelto", sino que "ve una situación electoral complicada y cree que un escenario de incertidumbre es más favorable para un candidato como él". Además, calificó al economista liberal de "canalla", y advirtió que “la irresponsabilidad de las declaraciones de Milei en campaña son solo un botón de muestra de lo que puede llegar a ser como Presidente”. "Terminemos con la mentira de que es el salvador de la crisis que él genera", puntualizó.

En un acto en Lanús, el gobernador bonaerense también se refirió al tema. Indicó que "la corrida o la situación de presión sobre el dólar es históricamente bastante frecuente cuando se aproximan elecciones, incluso cuando ganaba (Mauricio) Macri", y respaldó los dichos de Massa. Luego, salieron a opinar sobre el tema su ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, que consideró que Milei "claramente está fogoneando inestabilidad en lugar de traer calma o actuar de forma responsable", y el ministro de Trabajo Walter Correa. Correa remarcó que Milei "discípulo de (Alvaro) Alsogaray y (Domingo) Cavallo, fomenta un golpe de mercado y una corrida cambiaria y bancaria para imponer una fuerte devaluación que licue el salario de las y los trabajadores". "No dudamos en afirmar que esta actitud irresponsable es un golpe a la democracia", catalogó.

El coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, reclamó que actúe "un fiscal de oficio", porque las declaraciones constituyen "un acto de terrorismo financiero", y, en ese sentido, la titular de Aysa, Malena Galmarini opinó que LLA "te quiere esclavo, pobre y sin derechos". "¿Un juez o fiscal que denuncie de oficio nunca, no?", se preguntó irónica en línea con Menéndez. El ministro de Transporte, Diego Giuliano, evaluó que "las declaraciones irresponsables se pagan en las urnas".

El economista Emanuel Álvarez Agis recordó en una entrevista con el Destape que un tiempo atrás Milei argumentó que tenía comprometido con una serie de bancos 30.000 millones de dólares para poder dolarizar al dólar de mercado y que, cuando lo dijo, el dólar valía 250 pesos". Continuando con la explicación añadió que "como no tiene esos 30.000 millones de pesos, está intentando llevar el dólar al nivel en el cual podés dolarizar porque básicamente pulverizás el ingreso en dólares de la gente". Por último advirtió: "la persona que creyó que tenía sentido dolarizar porque al valor del dólar libre cobraba 600 dólares por mes, hoy se está dando cuenta de que la dolarización apunta a 300 dólares por mes, y, si dejamos que esto avance, vamos a llegar a 100 dólares por mes".