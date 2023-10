La Justicia Federal realizó una inspección ocular en la Alcaidía por una denuncia de apremios ilegales contra una persona de Misiones que está detenida por narcotráfico. La fiscal Federal Virginia Carmona explicó que luego de recibir la denuncia, “se constataron las lesiones y solicitaron determinadas medidas para corroborar lo manifestado por la persona , entre ellos, el libro de registros y de personal y le pedió al juez una medida, que está prevista en el Código en el artículo 216, y que es una inspección judicial para que la persona denunciante reconociera los lugares e indicara, tanto al juez y la fiscal para constatar los hechos, donde habrían ocurrido y quienes habrían participado".

Según la fiscal, en la inspección la persona denunciante, que ya fue trasladada al Servicio Penitenciario, identificó los lugares, y en el mismo momento que estaba relatando los golpes que recibió cada 48 horas por 3 meses, identificó al guardiacárcel por lo que solicitó su detención”.



“Son personas que se encuentras detenidas y son sospechosas de haber cometido un delito y el tema es que quienes se encargan de la custodia no puede golpear”, dijo la fiscal y aseveró que "lamentablemente son testigos de números casos de policiales de abusos de las personas encargadas de la custodia de los presos y el Estado de Derecho exige que se cumpla la ley. En la denuncia manifestó que recibió golpes, tiene cicatrices en los pies, cosas muy cruentas y a otro detenido le rompieron los tímpanos”, expresó.

Además de las lesiones constatadas mencionó el daño psicólogo y se ocupó de diferencias porque si bien “hay mucha bronca contra la delincuencia, hay que cumplir con el Estado de Derecho y es que tengan que cumplir con lo que determine la justicia. Si alguien se dedica a golpear está al margen de la ley”, dijo Carmona y así como investiga el narcotráfico sostuvo que no puede “hacer caso omiso a esta denuncia tan grave y de una brutalidad extrema”.

“Según lo que manifiesta el denunciante, era una cuestión entre las guardias internas de la Alcaidia. Había dos grupos, uno que era el golpeador que pretendía que los detenidos dijeran algo en contra de la otra guardia”, dijo sobre el motivos de las golpizas.



Más denuncias

Viviana Varela dice que no se quiere callar más y también apuntó contra la policía porque su hermano que está detenido por robo fue “torturado y abusado sexualmente” en la comisaría Segunda y luego fue golpeado cuando fue trasladado a la Alcaidía. En diálogo con La Rioja 12, dijo que la denuncia la realizó en la Secretaría de Derechos Humanos y dijo que hay presiones para que no denuncia porque entonces “su hermano no saldrá”. “Los torturaron y le pegaron”, aseguró a este diario y comentó que le estaban haciendo estudios particulares para constatar las lesiones. Comentó que no les dieron los informes de los que da cuenta la policía que existen.

En la tarde de este jueves, se conoció un comunicado donde desde la Comisaría Segunda que niegn la existencia del hecho y advierten que los efectivos se reservan el derecho de accionar legalmente". Dice el comunicado que la denuncia por el hecho fue radicada en el Ministerio Público Fiscal poniendo a disposición del Juzgado la información para su investigación".

Iniciaron una investigación administrativa en la escuela de cadetes de Chepes



Ratificaron la denuncia por torturas y abuso sexual en contra de policías