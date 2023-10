En medio de la fuerte suba del dólar blue, los referentes de las empresas del consumo masivo salieron a expresar que no existe hoy un problema de desabastecimiento, aunque no descartaron tensiones en las entregas. Según supo Página I12, hay un grupo de compañías que ante el alza del dólar y la inminencia de las elecciones, disponen entregar mercadería a precio más alto o posponer entregas, pero por ahora no son la mayoría. En paralelo, la Secreataría de Comercio dispuso operativos de control y maneja números de cumplimiento de cantidades similares a los que reportan los privados.

Juan Vasco Martínez es director de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), cámara que representa a los grandes hipermercados nacionales y multinacionales. En diálogo con este diario, el empresario aclaró que "la fuerte diferencia de precios respecto a otros canales hace que la demanda se haya incrementado notoriamente en el supermercadismo". Y agregó que "si bien ese y otros factores (incidencia de la sequía en cosechas, por ejemplo) suponen una mayor tensión en relación a las entregas por parte de los proveedores, en modo alguno se puede hablar de desabastecimiento. Puede que el cliente no encuentre una presentación de producto determinada (marca, gramaje, etc.) pero no hay faltante de productos".

Según confirmaron a este diario sectores de la producción de alimentos, hay algunas firmas, como Danone y Mastellone, la fabricante de tecnología BGH, más la papelera Giles, que desactivaron promociones disponibles, una manera de compensar lo que entienden pierden por vender a un precio que no está actualizado. Pero no hay un fenómeno generalizado de falta de entrega.

En espejo, el comportamiento de las empresas de productos masivos fue mucho más fuerte durante la corrida previa a las elecciones primarias que ante el escenario actual. "No es ni por asomo un faltante importante", consignó uno de los distribuidores más grandes del país.

Los monitoreos del Gobierno

En este escenario, la Secretaría de Comercio Interior salió a relevar comercios y controlar niveles de provisión para comprobar el nivel del mismo. Según contaron a este diario desde las oficinas del secretario, Matías Tombolini, "la provisión está en la media de los últimos diez días".

De todos modos, en las últimas 48 horas Tombolini mantuvo diálogo con las empresas de consumo masivo, grandes supermercados, y los mayoristas para que le den información sobre el funcionamiento de las entregas. En general, según los datos oficiales, las entregas estan en un 70 por ciento, un nivel habitual que es tensionado por la mayor demanda de los super. arroz aceite por mas deanda en los super por el tema de precios.

Según comercio, por mayor demanda hay casos de faltantes en algunas marcas de arroz y aceites, pero no vinculadas a la situación de la suba del dólar.

El tema de los precios

La especulación también estaba puesta en ver si la disparada del dólar estaba impactando en precios más caros. En relación al tema, Vasco Martínez apuntó que se están "tomando las listas y trasladando en función del acuerdo de Precios Justos, que es el 5% autorizado a mediados de cada mes, salvo algunas cuestiones como el fidecomiso de aceites que es un 6,6%".

En este sentido, aclaró también que "no hay cortes en la entrega ni disparadas en los precios de venta al público".

El pasado viernes 18 de agosto, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un nuevo acuerdo con representantes de las principales empresas de consumo masivo y supermercados para fijar un tope de aumento del 5% mensual por 90 días para más de 52.300 productos.



Participaron del entendimiento las principales empresas de consumo masivo y 31 cadenas de supermercados minoristas y mayoristas, entre las que se encuentran Día, Carrefour, Coto, Chango Más, Makro, Vital, y Maxiconsumo, entre otros.



Como contrapartida, se le garantizó a las empresas que cumplan con el tope del 5% establecido el acceso a beneficios impositivos y fiscales, a los que se sumó un programa de crédito a tasa subsidiada para las pymes proveedoras de supermercados.



La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) nuclea a firmas como Carrefour Argentina, Día, Jumbo y Coto.