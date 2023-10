Una mujer de 42 años que estaba desaparecida desde el 22 de septiembre pasado fue hallada asesinada en una pensión de la ciudad de Rosario, donde vivía con su novio, quien confesó el femicidio al entregarse en una comisaría de la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza.



El hallazgo del cadáver de la víctima, identificada como Laura Ramona Benítez (42), se produjo luego de que su pareja, Julio Alberto R. (40), confesara el hecho en la sede policial y la Justicia rosarina dispusiera un procedimiento en la pensión situada en la calle Lisboa al 2900, entre Suipacha y Rueda, del barrio Parque Casado, de la zona sudoeste de la ciudad santafesina, consignaron a Télam los voceros consultados.



"El cuerpo de una mujer fue hallado en una habitación pequeña y debajo de un ropero", confirmó en una conferencia de prensa desde el lugar del femicidio el fiscal de homicidios dolosos de turno en Rosario, Ademar Bianchini.



El representanre del Ministerio Público Indicó que, de acuerdo a los peritajes preliminares, "el cuerpo presenta un alto grado de descomposición que data de unos 20 días, aproximadamente", por lo que "aún no establecida" la mecánica del crimen, mientras que los peritos trabajan en el lugar.



El fiscal agregó que aún no fueron remitidas las actuaciones labradas en Buenos Aires, por lo que no cuenta con los detalles de lo que hombre confesó. Según Bianchini, "no hubo denuncias de parte de los residentes de la pensión", que cuenta con unas 10 habitaciones.



El fiscal informó que los familiares de la mujer radicaron el domingo una denuncia de averiguación de paradero en la fiscalía de Rosario. Al respecto, otras fuentes consultadas por Télam señalaron que en la misma consta que sus familiares, "no tenían noticias de la mujer desde el pasado 22 de septiembre". Según esa denuncia, Benítez mantenía una relación de noviazgo con el ahora detenido.



En declaraciones a la prensa, un vecino de la pensión en la que residen hombres dijo a la prensa "que desde hace unos 15 o 20 días que no lo veía" y que el hombre "trabajaba en el mercado de productores".



En tanto, voceros vinculados a la investigación adelantaron que en las próximas horas el detenido será trasladado a Rosario donde continuará el proceso que deberá enfrentar por femicidio.