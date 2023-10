Las negociaciones entre el Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) y los representantes de los grandes estudios, agrupados en la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), fracasaron ya que "la brecha" entre las posiciones de ambas partes "es demasiado grande".



Tras la última reunión del miércoles, el SAG-AFTRA anunció su salida de la mesa de negociaciones después de negarse a contrarrestar la última oferta, informó el sitio especializado Variety. Luego de expresar su "profunda decepción", el sindicato instó a sus miembros a presentarse en los piquetes para expresar su solidaridad.



El principal obstáculo en las negociaciones fue una propuesta sindical para compartir los ingresos del streaming, que según la AMPTP costaría 800 millones de dólares al año. SAG-AFTRA dijo que esa cifra estaba exagerada en un 60 por ciento y que su propuesta costaría a las plataformas 57 centavos por suscriptor al año.



"Hemos negociado con ellos de buena fe, a pesar de que la semana pasada presentaron una oferta que, sorprendentemente, valía menos de lo que propusieron antes de que comenzara la huelga", dijo el sindicato a sus miembros. "Estas empresas -agregaron- se niegan a proteger a los artistas para que no sean reemplazados por la Inteligencia Artificial, se niegan a aumentar sus salarios para mantenerse al día con la inflación y se niegan a compartir una pequeña porción de los inmensos ingresos que su trabajo les genera".



SAG-AFTRA quiere una parte de los ingresos por transmisión de todos los programas cubiertos por el sindicato, tanto hechos para transmisión como películas y programas de televisión con licencia de otras plataformas, lo que iría mucho más allá del bono basado en el éxito ganado por el Writers Guild of America, el gremio de los escritores.



Los estudios presentaron su última oferta ayer. En un comunicado, la AMPTP expresó: "Después de las negociaciones está claro que la brecha entre la AMPTP y SAG-AFTRA es demasiado grande y las conversaciones ya no nos llevan en una dirección productiva. Esperamos que SAG-AFTRA reconsidere".



La AMPTP también detalló su oferta más reciente, incluidos aumentos en las tarifas para las estrellas invitadas, límites más altos a las pensiones y contribuciones de salud, y el acuerdo con la mayoría de las demandas del sindicato sobre audiciones grabadas.



La huelga de actores que mantiene paralizada la industria desde el 14 de julio pasado está por cumplir 90 días y se acerca al paro histórico del sindicato en 1980, que duró 95 días.