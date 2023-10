Ivo Esteban Rojnica quedó marcado este jueves como el principal "cuevero" en el comercio del dólar blue en la City porteña. El operador es conocido en el ambiente como "El croata", por su ascendencia. De 43 años, es nieto de un antiguo jerarca del régimen títere que montó el nazismo en Croacia entre 1941 y 1945. Hace casi un año, se casó a en una pomposa celebración a pocas cuadras de su empresa Nimbus, allanada en estas horas.



La firma opera en oficinas del piso 19 del edificio ubicado en San Martín 140. En horas del mediodía, el Gobierno emitió un "alerta roja" para prohibir la salida del país de Rojnica y estaba previsto que se pidiera también su detención.

El abuelo

El broker comparte nombre con el abuelo. Ivo Rojnica fue parte del gobierno de los nacionalistas croatas (ustacha) que tomaron el poder en Croacia separándola de Yugoslavia en 1941 tras la invasión alemana. El régimen nacionalista católico de Ante Pavelic exterminó a todos los judíos de los Balcanes y, además, hizo una "limpieza étnica" con la matanza de bosnios y serbios. La derrota de1945, con la reunificación de Yugoslavia al mando del Mariscal Tito, llevó a la cárcel a los jerarcas, aunque Pavelic huyó a la Argentina (donde montó un gobierno croata en el exilio, pero que no logró reconocimiento internacional).



El abuelo Rojnica formó parte de esa oleada de ustachas que huyeron a la Argentina. Fue denunciado por el Centro Simón Wiesenthal y murió a los 92 años en Buenos Aires.

"Una boda muy tradicional"

El 15 de octubre de 2022, el nieto del ustacha se casó y su enlace no pasó desapercibido. Contrajo matrimonio con la modelo Melina Cammertoni en la Basílica del Santísimo Sacramento, en San Martín al 1000.

La revista Caras cubrió el casamiento. "Fue una boda muy tradicional con una entrada de película, votos de amor eterno acompañados por el cantar de un coro del Teatro Colón y un cuarteto de cuerdas digno de la realeza", describió la publicación. El casamiento civil fue en La Lucila. "La ambientación estuvo a cargo de Ramiro Arzuaga, entre sillones capitoné y sillas de estilo Luis XV. Incluso se mandaron a hacer muebles de forma especial para este evento", contó Caras.

La noche previa, la novia, de origen cordobés, se instaló en el Hotel Alvear. Después de la ceremonia religiosa, tuvo lugar la fiesta. Alquilaron un salón en La Rural para 500 personas.

"Ivo me ofreció compromiso en el Hotel George V de Paris siete meses antes de la boda. Fue todo súper romántico, volvíamos del Moulin Rouge y en el hotel me dio el anillo, ¡casi me muero!”, contó la novia. Antes del casamiento viajaron por el Mediterráneo y en sus redes sociales mostraron fotos en yates.

Un año después y tras una estadía en el Hotel Georges V, un casamiento con fiesta en La Rural, coro, cuarteto de cuerdas, 150 invitados en el Civil, 500 en la fiesta y ambientación estilo Luis XV, el novio cayó en desgracia.

El allanamiento

Rojnica compró propiedades en Paraguay y en España armó dos sociedades, indicaron fuentes oficiales. También tendría agencias financieras en Uruguay, Paraguay (en Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia. Los investigadores detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes utilizada como fachada para girar dólares al exterior.

En un amplio espacio con escritorios, computadoras y estaciones de trabajo que fueron revisadas se encontraron elementos de prueba que fueron secuestrados: apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos de distinto tamaño (vacíos), valijas y máquinas trituradoras de papel con documentación destruida.



Pero lo más llamativo fueron las fajas para permitir adherir al cuerpo los billetes, similares a las que se les encontraron a tres hombres apresados en la víspera y que daban también indicios bancarios de las extracciones de pesos.

Pero lo que más llamó la atención a los investigadores -que con eso solo ya habían unido los dos tramos de la causa- fueron una serie de carpetas naranjas, con membretes y documentación que certificaba la apertura de cuentas en el exterior.

Por los datos contenidos, Argentina está en condiciones de cursar su aviso a la FINCEN, el organismo antilavado de los Estados Unidos. También se encontraron operaciones inmobiliarias en Paraguay y transacciones con sociedades españolas, además de transferencias a Uruguay y Bolivia.