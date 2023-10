El cierre de campaña a nivel nacional de Unión por la Patria será dentro de una fábrica, en una provincia del interior, en la que Sergio Massa se mostrará con trabajadores. Eso están terminando de organizar los equipos técnicos y políticos por estas horas en el búnker oficialista de la calle Mitre, pero la idea es que el ministro de economía y candidato se muestre en ese contexto para reforzar la construcción federal del espacio y la importancia que dan desde Unión por la Patria al trabajo y la producción. Se especula con que el acto sea el jueves 19, ya que el viernes a las ocho de la mañana comienza la veda electoral. El miércoles, en tanto, será el cierre de UxP en la Ciudad de Buenos Aires --un acto que encabezará el candidato Leandro Santoro en el Teatro Luna Park-- y el martes el de Provincia de Buenos Aires, en Avellaneda.

El jueves temprano el oficialismo confirmó que el cierre de campaña en provincia de Buenos Aires será el martes 17 de octubre, día de la Lealtad peronista, en la cancha de Arsenal de Sarandí, en el partido de Avellaneda. Allí estarán el gobernador que buscará su reelección Axel Kicillof y el candidato a presidente, Sergio Massa. La cita está pactada para las 16 y también participará del evento el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Se espera que ellos tres sean los oradores. En la cancha, en la que caben más de 22 mil personas, estarán presentes militantes de todos los espacios peronistas, de los sindicatos, entre ellos de la CGT, gobernadores e intendentes provinciales. La convocatoria al acto tiene la consigna "todos y unidos en el día de la Lealtad".

El cierre de Unión por la Patria en Ciudad de Buenos Aires será al día siguiente en el teatro Luna Park. Leandro Santoro también usó ese espacio para el acto que hizo antes de las PASO, el 8 de agosto. En esa ocasión no hubo cierre de campaña del Unión por la Patria en provincia de Buenos Aires --iba a ser en Merlo-- y tampoco a nivel nacional --iba a ser un 'conversatorio' en el Teatro argentino de La Plata-- por el asesinato el 9 de agosto de Morena Domínguez, una nena que murió tras un intento de robo, en la localidad de Lanús. Tampoco hizo actos de fin de campaña la oposición.

Esta vez el equipo de Massa no pensó en el formato 'conversatorio', como tenía pensado hacer antes de las PASO, pero tampoco en un cierre proselitista tradicional como sí será el del martes en Avellaneda con Kicillof. El candidato se mostrará una fábrica rodeado de obreros. Todavía no se conoció qué provincia será la elegida. El ministro-candidato iba a dedicar esta semana a realizar una gira federal, que fue postergada el miércoles por la corrida bancaria fomentada por el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. Sin embargo, la agenda fue retomada el jueves con un viaje de Massa a Concordia, Entre Ríos.

El viernes el candidato de UP visitará Mendoza y San Juan --las provincias a las que iba a ir el miércoles-- y le quedaron dos pendientes: Santa Cruz, a la que iba a ir en un principio el viernes, y Río Negro, a la que iba a ir el jueves. Massa, dicen en su entorno, intentará ir a ambas la semana que viene y no se descarta que el cierre pueda ser en una de ellas. Sin embargo, desde el comando de campaña prefieren no adelantar nada más al respecto. "Hay que esperar", repiten.

El oficialismo tiene la necesidad de reforzar y mejorar su performance en todas las provincias ya que en las PASO el mapa de la Argentina se pintó de violeta. El voto a Javier Milei fue importante y el que primó, incluso, en distritos clave para el peronismo como lo son muchas provincias de norte grande, en las que históricamente suele ganar. Con la mira puesta en eso, y también en el conurbano bonaerense, Massa se enfocará en ambos territorios para transitar sus últimos días de campaña antes de las generales del 22 de octubre.