"Cuando nos preguntan sobre nuestro lugar como mujeres en la escena o la industria, no tenemos algo muy fuerte para decir. Sólo podemos contestar que no tenemos otra opción", explica Inés Adam, guitarrista de Pacífica, apenas se enciende el grabador. A lo que su coequiper en el grupo, la bajista Martina Nintzel, añade: "En la música que se hace en Argentina en esta época, la mujer no se encuentra en un lugar tan malo como antes. Todo lo contrario. Me parece que lo que vivimos es histórico".

De esto último no hay duda. Surgieron poco tiempo después de que el cupo femenino en festivales se convirtiera en ley y de que la mujer ocupara espacios en la música que antes eran exclusivos de los hombres. Y hoy forman parte del recambio generacional que experimenta la movida musical local. Aunque el post punk capitanea el llamado "nuevo under", la propuesta de la banda pandemial está en los márgenes de ese sonido. "Más que post punk, somos pop, rock o garage", define Martina. "No sólo somos distintas al resto de la escena en ese sentido, sino también en que cantamos en inglés."

Inés ahonda: "Hasta hace poco fuimos ajenas a todo eso. Como empezamos a grabar nuestro disco nosotras solas, en una situación aislada, no estábamos saliendo a ver música ni a juntarnos con amigos nuevos". El resultado de esos encuentros casi diarios finalmente vio la luz este 29 de septiembre. Lleva por nombre Freak Scene y es el segundo álbum de Pacífica (el primero de canciones propias). "A medida que hacíamos el disco salieron más influencias, y apareció nuestra impronta", desliza Martina acerca de este trabajo de 11 canciones que estrenarán en vivo este domingo 15/10 en Niceto Club, desde las 20.



► Not a Cover Band

Una de esas influencias, la principal, es The Strokes, de la que ambas son fans. A tal punto que es la razón de su amistad y su existencia como grupo. En enero de 2021, para combatir el embole del encierro que generó la covid-19, Martina armó una canal dedicado a la banda neoyorquina en Instagram. Y subió un cover de Inés, quien desde hace tiempo los venía haciendo para su cuenta en YouTube. Empezaron a seguirse, lo que decantó en largas horas de chat. Hasta que decidieron juntarse para generar contenidos para redes sociales. Primero versionaron Cornerstone, de Arctic Monkeys, y luego 12:51, de los Strokes, con la que se hicieron populares.

Mientras eso sucedía en Instagram y YouTube, en su perfil de Spotify subieron en 2022 otro par de covers de esas bandas: Selfless, de los estadounidenses; y Why’d You Only Call Me When You’re High?, de los ingleses. Y luego el primer disco del binomio: Not a Cover Band. "Nos conocimos haciendo covers, y nunca pensamos en hacer una banda. Lo subimos a Spotify para que haya algo ahí y la gente lo pueda encontrar", dice la guitarrista respecto a un repertorio que también contiene versiones de Wet Leg y de Los Abuelos de la Nada (su único registro en español a la fecha).

¿Cuánto tiempo les llevó hacer su primera canción propia?

Inés: Para aquel primer show (en diciembre de 2021, en El Emergente), nos estábamos juntando bastante y escribimos dos temas medio así nomás. Y luego nos fuimos a Nueva York, donde hicimos tres recitales. Ponele que uno fue el 4 de enero, y el Año Nuevo nos la pasamos componiendo. Aunque no estaban terminados, preferíamos tocar algo así a no hacer nada nuestro. Cuando comenzamos a componer, no lo hicimos con una consigna en particular. Buscábamos algo que nos gustara. Hasta que firmamos con una discográfica y nos propusimos hacer un disco con ideas que nos gustaran.

► Sangre stroke

Sin pensárselo mucho, y casi sin conocerse, Inés y Martina viajaron a la megalópolis estadounidense para ver en vivo a The Strokes. "Había publicado: 'Si alguien me invita a Nueva York, le regalo mi alma'. Ese alguien me contestó, y me dijo que no podía invitarme a su casa, pero sí regalarme dos entradas para el show", recuerda la bajista. "Luego, a través de Cafecito.app (plataforma de crowdfunding muy usada por creadores de contenido), la gente nos regaló los pasajes de avión para ir. Inés tiene un primo en Nueva York, que justo esos días no iba a estar, y nos prestó su casa. Se dio todo demasiado bien."

Más o menos bien, en realidad. Antes de subirse al avión, las Pacífica se enteraron de que The Strokes había cancelado el show. Una vez allá, comenzaron a buscar lugares para tocar. "Hubo algo de caradurismo en el asunto", reconoce Martina. "Estábamos yendo las dos solas, guitarra y bajo, a tocar en un lugar donde actuó Joni Mitchell. Todo crudo, sin pedales y casi sin ensayo. Hasta nos íbamos de tempo. Sin embargo, la gente volvió al siguiente recital. Se ve que algo había, por más que la música no haya estado en su mejor estado."

¿A qué se debe su fanatismo por The Strokes?

Inés : Fue la música que marcó mi adolescencia, y que influenció a Martina a que toque el bajo. Son nuestros maestros.

: Fue la música que marcó mi adolescencia, y que influenció a Martina a que toque el bajo. Son nuestros maestros. Martina : Por más que nos relacionen con ellos, no somos las Strokes de acá. Pero si nos lo dicen, es un re halago. Me parece muy lógico que al ser nuestro primer disco suene así. Fueron las primeras canciones que escribimos. Están en nuestra sangre. Aunque nunca pudimos contactar con ellos.

: Por más que nos relacionen con ellos, no somos las Strokes de acá. Pero si nos lo dicen, es un re halago. Me parece muy lógico que al ser nuestro primer disco suene así. Fueron las primeras canciones que escribimos. Están en nuestra sangre. Aunque nunca pudimos contactar con ellos. Inés: Aún no tuvimos ningún mensaje de amor. Pero pasará en su debido momento. Nos conoceremos en persona.

Away es el tema de su segundo disco donde más se nota esa influencia…

Inés: El estribillo me encanta, es muy Strokes. Pero pienso que Digital Clock es donde realmente se siente la influencia. Al menos yo lo percibo en la melodía de los versos, las armonías, y en esas letras que no dicen nada, pero que te pegan justo en la emoción o la nostalgia. Hay algo muy lindo ahí.

¿De qué tratan las letras de Freak Scene?

Martina : Las letras del disco reflejan muy bien el momento en el que estábamos. Es el paso de la adolescencia a la temprana adultez. Habla de nuestra amistad, de decepciones y de esperanza.

: Las letras del disco reflejan muy bien el momento en el que estábamos. Es el paso de la adolescencia a la temprana adultez. Habla de nuestra amistad, de decepciones y de esperanza. Inés: Encapsulan un montón el crecimiento que tuvimos.

¿Por qué eligieron cantar y componer en inglés?

Inés: Surgió de manera natural. Si alguna vez nos sale escribir en español, creo que no haríamos todo un disco así. Entendemos que ahora la gente quiere escuchar música en español, pero ahí es donde entra de vuelta el caradurismo: nuestra música es así, y disfrutamos de que sea así.

► Gracias... sociales

A manera de muestrario de los tiempos modernos, Pacífica estrenará en vivo su nuevo disco cuando no pasó ni un mes de su lanzamiento. Luego, el proyecto musical será parte de la grilla del Primavera Sound Buenos Aires, en noviembre, a lo que le seguirá su primera gira europea. "No pensamos tanto en esas cosas, ni en que se haya puesto el foco en lo que hacemos. Nos concentramos en hacer lo que haya que hacer", afirma Martina. Mientras Inés ilustra: "Nos tiramos a la pileta, y después aprendemos a nadar. Nos ahogamos un poquito, pero siempre salimos a respirar". Entonces la bajista completa: "Si una se desborda, la otra sale a contener".



Pese a su idilio con The Strokes, el fenómeno del tándem evoca más bien al de Arctic Monkeys, quienes saltaron a la terrenalidad desde MySpace. Todo un triunfo de las redes sociales en la música, cuando son bien llevadas. "Una cosa que oímos mucho en la calle o de parte de nuestros amigos es que no quieren saber nada con las redes. No se quieren meter en Instagram o en TikTok", comenta Martina. "Nosotras, en cambio, les estamos muy agradecidas. Más allá de que tienen sus cosas malas, como todo. Gracias a las redes nos conocimos, fuimos a Nueva York y el público consume nuestra música. Es un punto muy fuerte. Nuestras vidas cambiaron desde que nos conocimos."





