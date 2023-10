El fiscal federal Franco Picardi imputó al candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, a su postulante a jefe de gobierno porteño, Ramiro Marra, y al candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, por sus palabras que incitaron una corrida contra el peso. Es en el marco de la denuncia por "intimidación pública" que realizó el presidente Alberto Fernández.

El representante del Ministerio Público solicitó a la jueza María Servini, a cargo de la causa, "que se obtengan e incorporen al legajo digital las declaraciones sindicadas en la denuncia".

Alberto Fernández, patrocinado por el abogado José Manuel Ubeira, denunció que las palabras de los dirigentes liberales contra el peso "constituyen una afrenta severa al sistema democrático que nos rige como país, redundando entonces en una gravedad institucional inusitada para la República”.

“Como consecuencia directa de estas afirmaciones públicas y masivas de un grupo de personas con responsabilidad institucional definida […] la población se atemorizó respecto de la real posibilidad de que nuestra moneda, el peso, no mantenga su valor y continúe siendo el signo monetario del país", afirma la denuncia del jefe de Estado.



Fernández también acusó directamente a Milei, Marra y Romo por la excepcional suba del dólar blue al afirmar que "como consecuencia directa e inexorable de ese grupo de manifestaciones públicas y masivas, y del temor consecuente, el valor de dicha moneda extranjera para el mercado paralelo ascendió estrepitosamente y en menos de un día, desde los ochocientos setenta ($ 870) hasta los mil diez pesos ($ 1.010)".

Qué dijeron Milei, Marra y Romo

* “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono", fue lo que dijo Milei en Radio Mitre. Ya había dicho también, cuando estaba por comenzar una reunión con empresarios en Mar del Plata el día del coloquio de IDEA, al que no fue: “Cuanto más alto esté el precio del dólar, dolarizar es más fácil”.

* “Hoy más que nunca no ahorres en pesos. Cuidá tu dinero, te costó mucho ganarlo”, escribió Marra el lunes en la red social X (Twitter). Al día siguiente insistió: "Siempre dije que el que ahorra en plazos fijos es un boludo".



* “Los cínicos cómplices de los políticos te van a decir que no tenes que comprar dólares. Tenés que hacer todo lo contrario. Estos degenerados fiscales van a licuarte todo tu sueldo porque no les importa nada", posteó Romo en la misma red.