Unas 100 mil mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binaries de todo el país se reunirán este fin de semana en San Carlos de Bariloche --territorio ancestral de Furilofche-- para reunirse en el 36° Encuentro Plurinacional con el fin de discutir y poner en común la política feminista. Este año, esa agenda se ve interpelada por las próximas elecciones y los avances de las derechas que amenazan los derechos conquistados en el país y en toda América Latina.

Una ceremonia ancestral en el Velódromo Municipal, ubicado en las calles Elflein y Sarmiento, dará comienzo al Encuentro el sábado a las 7. Los talleres de este año contemplarán 112 temáticas diferentes, organizadas en 12 ejes, para discutir, problematizar e intercambiar los primeros dos días del Encuentro. Estos son: "Trabajos de cuidado y de reproducción de la vida"; "Coyuntura geopolítica y económica"; "Trata de personas y sistema prostituyente"; "Trabajo y desocupación"; "Derechos humanos y acceso a la Justicia", entre otros que se pueden consultar en la página del Encuentro.

Asimismo, el sábado a partir de las 19, se realizará la Marcha Plurinacional contra los Travesticidios y Transfemicidios, que partirá desde la Plaza de los Pañuelos y Cultrunes. A las 21, comenzará el "Festi Torta" en el Velódromo.

Además, las encuentreras coparán la ruta Juan Marcos Herman y Beschtedt el domingo a las 18.30, para iniciar la tradicional marcha del Encuentro. A las 21 habrá una peña para cerrar el segundo día.

El lunes a las 10 tendrá lugar el acto de cierre, donde se elegirá la próxima sede y se hará la lectura de las conclusiones obtenidas de los intercambios en los talleres.

Ésta es la tercera vez que el Encuentro se hace en San Carlos de Bariloche, ya que también fue sede del 14º Encuentro en 1999 y en el 26º, en 2011. El año pasado se eligió como sede la ciudad de Río Negro en los dos encuentros realizados en San Luis, luego de que, el 4 de octubre de 2022, un violento operativo de desalojo a la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, llevado adelante por el Comando Unificado de Fuerzas Federales de Seguridad, tuviera como resultado la detención de siete mujeres mapuches.

“En San Luis decidimos que se hiciera en Furilofche, porque el 35º Encuentro se realizó bajo el impacto de la prisión de las hermanas mapuches, entre ellas la Machi Betiana Colhuan”, explicó Claudia Korol, periodista argentina, educadora popular y feminista.

En diálogo con Página 12, Korol amplió sobre la situación de la mujeres detenidas: “Hoy las hermanas están en libertad condicional, pero fue detenida y está en prisión domiciliaria Yesica Bonefoi, otra hermana mapuche criminalizada. El gobierno nacional, si bien cumplió con la libertad (condicional) de las presas mapuche, no resolvió ninguno de los otros temas acordados. La machi no puede regresar al rewe, su lugar ancestral de sanación y ejercicio de la espiritualidad, no se construyeron las rucas (casas) que les prometieron, y los capos de Parques Nacionales siguen actuando como dueños y señores de las tierras”.

“El Encuentro es plurinacional. Pero ahora nos interpelamos, ¿en qué se modifica por serlo? ¿en qué nos transforma? El racismo estructural campea en las calles y se pavonea en clave patriarcal. Los varones del Olimpo sacuden su rabia frente a los avances históricos de los feminismos. Se impone abrir nuevos debates y prácticas, que aporten al reconocimiento de las cosmovisiones de los pueblos originarios, descolonizando nuestras miradas del mundo”, reflexionó.

En este sentido, la periodista aseguró que no alcanza con compartir los talleres y las asambleas, es importante participar de la asamblea de feministas del Abya Yala, el domingo a las 12 en el Centro Cívico y acompañar a las hermanas mapuches que invitan llegar al rewe el lunes, como última actividad del Encuentro. Korol lo reconoce como fundamental “para realizar una práctica feminista plurinacional, que acuerpe efectivamente a las hermanas en lucha y para sentir ahí una energía que necesitamos recuperar para la vida de los pueblos, para la salud comunitaria, para el buen vivir”.

Referentas del campo popular y feminista miran con expectativa los tres días que siguen, como una oportunidad para enfrentar la amenaza de “aires fascistoides, misóginos y conservadores”, que, según Korol, “caldean el clima político y amenazan al conjunto de derechos ganados”.

En ese sentido, la socióloga Dora Barrancos celebró la unidad conseguida para este Encuentro. “Estos caminos convergentes son fundamentales en la hora que estamos viviendo”, aseguró en referencia a la decisión de la Comisión Organizadora, luego de un 2022 con dos Encuentros en San Luis.

“Este Encuentro agrupa finalmente a tantísimas mujeres de diferentes visiones políticas, pero que en esta oportunidad cuentan con una coincidencia mayoritaria, sino absoluta: la de resistir la llegada a la presidencia de Milei y Villarruel, que son evidentemente la más grave amenaza a la democracia”, aseguró la historiadora, educadora y feminista argentina, en diálogo con este diario.

Esta vez, las encuentreras se reúnen una semana antes de que los argentinos y argentinas vayan a las urnas para elegir un nuevo presidente. Barrancos se refirió a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA): “Es una fuerza que nos deja completamente azoradas y azorados, especialmente por esta capacidad de reponer nada menos que el relato de la justificación del terrorismo de Estado”.

Y advirtió: “El negacionismo no es simplemente negar lo ocurrido, no es solo negar toda la atrocidad, el horror, el terror vivido. Se trata de legitimarlo. Los negacionistas en verdad lo que hacen es darle un aura completa de legalidad a la atrocidad. En su concepción final está efectivamente la idea de que debería haber sido más dura la mano extinguidora”.

Frente a esta coyuntura, la investigadora expresó: “Estoy segurísima de que entre nuestras compañeras, nuestras amigas, nuestras congéneres y nuestras diversidades habrá una firme convicción de hacer lo indecible para que el próximo 22 de octubre no se imponga una fórmula que es un desquicio en todos los sentidos y una regresión de todos los derechos”.

“No tengo miedo”, expresó por su parte Nina Isabel Brugo. “No tengo duda de que frente a esta coyuntura política las mujeres estaremos movilizadas en el lugar correcto. No tengo temor, porque nosotras siempre hemos sido personas que fortalecemos lo progresista y democrático y no vamos a quedarnos quietas frente a una derecha y ultraderecha que viene por nuestro país”, aseguró.

La abogada laboralista, militante política y feminista dijo presente en todos y cada uno de los Encuentros. “Desde que fui al primero, en 1986, me enamoré de la potencialidad transformadora y el dinamismo de las mujeres debatiendo. Por eso no falté a ninguno y por eso el año pasado fui al plurinacional”, manifestó en diálogo con Página 12.

“Hoy voy con una gran incógnita --advirtió Brugo--. Revisando los nombres de los talleres, encontré términos que yo desconozco, sobre todo términos que tienen que ver con la sexualidad y las diversidades. Frente a esto me pregunto, si a mí me pasa esto, ¿cómo lo recibirán las mujeres del campo popular que no están acostumbradas?”. “Voy con esta incógnita pero con buena voluntad para escuchar. El año pasado fui al encuentro plurinacional porque yo creo que es necesario cambiar y adecuar a la realidad esto que venimos haciendo hace 36 años”, completó.

“Si hay posibilidad de construir, no solo en nuestro país sino en toda Latinoamérica, una vida mejor, estoy segura de que somos las mujeres las que lo vamos a lograr. Hemos demostrado y estamos demostrando nuestra capacidad transformadora para crear una sociedad más progresista e igualitaria en todo sentido. Tenemos el poder de mantener la democracia encausada. Y ahora a este tilingo de ultraderecha lo vamos a frenar nosotras”, resaltó.

Informe: Lucía Bernstein Alfonsín.