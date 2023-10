La Justicia Federal se encuentra en el ojo de la tormenta con el caso de Martín Apóstolo, un auxiliar de la Fiscalía Federal de La Rioja de 20 años de servicio, acusado por varios delitos de corrupción. La Fiscal Federal, María Virginia Miguel Carmona, sacó a la luz detalles fundamentales sobre este proceso, subrayando la determinación de erradicar la impunidad y asegurar la justicia combatiendo la corrupción interna de instituciones como las que están a su cargo.



El jueves la Fiscal Federal de La Rioja convocó a una conferencia de prensa para brindar mayor información sobre el caso Apóstolo y de los desafíos que debieron enfrentar hasta llegar a esta instancia procesal. Carmona subrayó que Apóstolo nunca ocupó el cargo de Fiscal Federal, sino que era un auxiliar que trabajaba en la fiscalía a su cargo, sin embargo la confusión existe porque todo indicaría que así se presentaba ante los criminales que habría intentado favorecer a cambio de dinero.

Carmona, explicó que inicialmente recibió “de parte de las tres fuerzas de seguridad con las que trabajamos en fiscalía unos resultados de unas intervenciones telefónicas en donde se lo mencionaba al Dr. Apóstolo como involucrado con determinadas personas vinculadas al mundo del narcotráfico”, inmediatamente esto lo informó la fiscal al Procurador General de la Nación, quien “asignó a la Procuraduría contra la Narcocriminalidad para que investigara esas cuestiones”.

Luego, el 18 de marzo la Fiscal recibe una declaración de ‘un arrepentido’, en el marco de otra causa. “Voy y le recibo la declaración, esto con todos los recaudos de la Ley 27.304. En el marco de esa declaración, es que este imputado arrepentido manifiesta que venía recibiendo presiones desde hacía aproximadamente un año para pagarle a esta persona, concretamente al doctor Martín Apóstolo, para obtener algún tipo de beneficio procesal, esto en contra de lo que dictaminábamos nosotros aquí en la Fiscalía”, informó la letrada.

Tras enterarse de estas acusaciones emitidas por un arrepentido, secuestra el celular de este y se pone en contacto con el juez federal, Daniel Herrera Piedrabuena, y el Fiscal Diego Iglesias, responsable de la Procunar. Esa misma noche, se solicitó un allanamiento en el domicilio de Apóstolo, lo que resultó en el secuestro de su teléfono y vehículo. Al día siguiente Apóstolo fue desvinculado de su cargo como Auxiliar Fiscal y de su asistencia a la Fiscalía. “Desde marzo de este año el Dr. Apóstolo no viene a trabajar acá a la fiscalía”, recalcó la Fiscal Miguel Carmona.

El proceso continuó, y Apóstolo fue asignado a la Fiscalía de Catamarca mientras la causa penal seguía su curso. La fiscal federal Virginia Miguel Carmona y el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena se inhibieron del caso, permitiendo que fiscales con experiencia en narcotráfico en Buenos Aires tomaran las riendas de la investigación. “Precisamente para preservar la investigación” explicó la fiscal.

El lunes pasado, se dictó el auto de procesamiento, con prisión preventiva, ante numerosas acusaciones que recaen sobre Apóstolo. La justicia argentina, decidida a erradicar la corrupción y el abuso de poder, ha actuado con contundencia. “Los controles internos del Ministerio Público Fiscal funcionaron” señaló Virginia Miguel Carmona y agregó que esto significa una “depuración y que el mismo sistema excluye o separa a quien está sospechado de corrupción”.

El Procurador General también ha tomado medidas firmes, iniciando un sumario y suspendiendo a Apóstolo en el Ministerio Público Fiscal.

En sus declaraciones, María Virginia Miguel Carmona manifestó: “Yo he recibido amenazas de muerte y he estado en graves situaciones de riesgo por luchar contra el narcotráfico y que pasen este tipo de cuestiones es muy alarmante y preocupante, pero es importante que funcionen las instituciones y los controles para que esta persona responda judicialmente y tenga su proceso penal. Nos hacen daño los narcotraficantes, pero mucho más lo hace la corrupción”.

“El hace 20 años que trabajaba acá” destacó Carmona que hace 8 años está a cargo de esa Fiscalía de La Rioja.

A su vez, el Juez Federal Daniel Herrera Piedrabuena se pronunció sobre la situación, expresando su pesar: "Es muy lamentable lo que está ocurriendo. Hoy le toca al Ministerio Público Fiscal esta situación, de una persona que gozaba de toda la confianza como funcionario."

Antecedentes

Al ser consultada por causas anteriores que vinculan a Apóstolo la fiscal Virginia Miguel Carmona se refirió a la causa del año 2008 que “llamativamente no avanzaba”. Según lo que explicó la Fiscal “se le dictaban sobreseimientos y el Ministerio Público Fiscal apelaba, esa causa está en la Cámara Federal de Apelaciones y tiene que continuar su curso”. Según la información brindada por la fiscal hace 15 años se dilata un proceso “con fundamentos que no correspondían, por eso iba a la Cámara y allí lo revocaba, lo cual implica una extensión en el tiempo”.

La megacausa por la que ya estaba denunciado penalmente Apóstolo, fue aquella iniciada hace decadas por el fiscal Guillermo Marijuán debido a las jubilaciones truchas otorgadas en los 90s donde se investigaban 751 beneficiarios irregulares entre los que se encontraban, por ejemplo, el masajista de Carlos Menem y el profesor de tenis de Zulemita Menem que jamás trabajaron para la entidad de la que se jubilaron con muy corta edad. La mayoría de esas jubilaciones, judicialmente cuestionadas, fueron otorgadas entre 1996 y 1997, por lo que la justicia federal investiga una estafa al Estado por millones de dolares. Esta causa estuvo por años rodeada de polémicas, el fiscal Marijuan denunció amenazas de muerte y al trasladarse los expedientes de La Rioja a Buenos Aires, casi no llegan, porque balearon el camión en el camino.

El abogado Enrique Cabrera, quien presentó una denuncia contra Apóstolo hace más de una década, contó públicamente que "fueron 13 hechos de falsificación de firmas”. Según lo que expresó públicamente Cabrera, Apóstolo habría falsificado su firma para hacer presentaciones a favor de los imputados por las jubilaciones truchas. Por lo que relató Cabrera el no comprendía la razón por la que le llegaban cédulas de la causa a su estudio pero “investigando, investigando, un pajarito me dijo esta pasando esto, a la pimienta, casi me muero!”. Cabrera sostiene que habló con Apóstolo para preguntarle: “vos estas haciendo esto?”, quien en un principio Apóstolo le habría negado el hecho denunciado y posteriormente le habría confesado que “él prometía que esas causas de jubilaciones truchas él las iba a enderezar y que iba a salir favorable”, Cabrera asegura que “él (Apóstolo) recibía la plata y yo nunca vi un peso”. Según lo que relata el ex diputado del PRO, Apóstolo habría traicionado su amistad y relató que le dijo “lamentablemente es tu cabeza o la mía” y que así fue como lo denunció por la falsificación de su firma en escritos a favor de los imputados en esta mega causa.

Enrique Cabrera es conocido porque debió dejar su banca de concejal en la ciudad de La Rioja tras el escándalo público que lo involucró en un caso de presunta corrupción cuando un audio viralizado lo dejó en evidencia de haber intentado direccionar votos de otra edil, a cambio de ‘favores’ políticos en el año 2016, por lo que el PRO le pidió la renuncia al partido y a la banca. Además es parte del estudio jurídico Pagotto asociados a cargo del actual candidato a Senador por la Libertad Avanza en estas elecciones, Juan Carlos Pagotto.



El candidato de Milei representaba al exjuez federal de La Rioja Roberto Catalán cuando éste quedó absuelto por los crímenes contra Ramón Olivera en aquel juicio en el que los expedientes fueron misteriosamente desaparecidos en el robo del auto de Apóstolo.