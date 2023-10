Tras la desmentida de la candidata a gobernadora por LLA, Carolina Píparo, de un supuesto apoyo a la boleta de Garro en La Plata, ya informada por Buenos Aires/12, el intendente de la capital afronta nuevas medidas de fuerza de los trabajadores municipales. Y el atípico cierre de campaña, al que asistieron Patricia Bullrich y Néstor Grindetti, no logró disimular los conflictos internos.

El sábado último, el cierre consistió en un recorrido por algunas obras, especialmente las hídricas, sobre el arroyo El Gato, cuyo desborde detonó la tragedia de 2013, y luego un acto en Plaza Yrigoyen. Tanto la candidata a presidenta como el candidato a gobernador insistieron con el mismo guión de sus videos de campaña. "Falta poco para que se vaya el caos y vuelva el orden", sentenció Grindetti. "Hace 20 años que luchamos contra el kirchnerismo", recordó Bullrich.

Entre las fotos que distribuyó el equipo de campaña a los medios no hay ninguna toma aérea.



Grindetti y Bullrich coincidieron también en resaltar la importancia de votar la boleta completa de Juntos por el Cambio. Una hipótesis es que lo hayan hecho como parte normal de una campaña, donde los candidatos del tramo nacional y provincial de la boleta no quieren perder votos si es que el candidato a intendente está distribuyendo boletas cortadas o cortas. Otra hipótesis, alimentada por las denuncias de las otras fuerzas contra el intendente porque sectores afines a él vienen impulsando el corte, es que haya sido un mensaje para Garro. Y nadie puede descartar que las dos hipótesis sean válidas.



Aunque la imagen fotográfica de La Plata es la del centro, con el palacio de gobierno y la catedral, el distrito es el segundo de la provincia de Buenos Aires en cantidad de electores. Viene después de La Matanza. Lomas de Zamora es el segundo solo si se considera solo como criterio la pertenencia al Conurbano.

Por eso desde febrero el ex intendente y actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, que gobernó La Plata en cuatro períodos entre 1991 y 2007, se lanzó a caminar el distrito entero en acuerdo con Axel Kicillof. Alak es obviamente conocido y competitivo, y el peronismo esta vez superó la interna que lo debilitó antes, entre la actual responsable del Instituto de Cultura, Florencia Saintout, y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Saintout pelea por una banca a senadora provincial y Tolosa Paz a una de diputada nacional. Y el peronismo de La Plata está en paz.

La compleja situación actual de Garro comenzó a tejerse muchos meses atrás, cuando la interna de JxC entre halcones y palomas tuvo su capítulo platense. Entonces, en el punto más álgido del conflicto entre Garro y Juan Pablo Allan, Garro dejó de pagar los sueldos de funcionarios que financiaban la campaña de su rival. El tema, para perjuicio de ambos, escaló hasta los medios. Ambos fueron protagonistas de la reunión, filmada por espías y con participación de espías, en la que el ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, se lamentó de no tener una Gestapo contra el movimiento sindical. La Gestapo fue la policía política de Adolf Hiteler durante el nazismo alemán.

Otra muestra de la debilidad de Garro se vio acentuada y expuesta cuando quiso convocar a todos lon intendentes del espacio para reclamar supuestas deudas de la gobernación y asistieron sólo 20, la tercera parte del total de 58.

Los sindicatos sostienen que hay cerca de mil contratos altos, superiores a los 300 mil pesos (el ingreso de la mayoría de los trabajadores apenas supera los 100 mil), de personas que no conocen, que nunca vieron, pero cobran. Esos son los más preocupados por lo que pueda ocurrir el próximo domingo. El estado de preocupación puede llevar a cometer imprudencias, como enviar un audio pesimista y derrotista, en principio de carácter privado, a un grupo con varios participantes, es decir que la discreción nunca puede garantizarse.

Municipales en lucha

A este panorama se suma un conflicto irresuelto con los trabajadores municipales porque, de los tres sindicatos con representación, sólo convoca a uno a las paritarias, el Sindicato de Trabajadores Municipales de La Plata (STMLP), que conduce el militante del PRO Darío Alfano.

En consecuencia, las otras dos entidades, UPCN, cuyo secretario de comisión interna es Gustavo Pérez, y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de La Plata (SOEMLP), que encabeza Darío Hernandez, referenciado en la FESIMUBO, sostienen que ese acuerdo es ilegal y debe ser convocada una nueva paritaria.

Dos semanas atrás, realizaron un corte de calles en 4 y diagonal, frente a la terminal de ómnibus, por este motivo. No descartan un plan de lucha más intenso para esta semana. “Anunciaron un 26 por ciento, que ya sería vergonzoso, pero es mucho menos que eso, porque de ese porcentaje hay un 11 que ya estaba preacordado”, cuenta Hernández. Agrega que “no podrían firmar esas cosas con nosotros sentados a la mesa”.

El SOEMLP nació sobre el final del primer mandato de Garro, por la disconformidad de muchos trabajadores con la representación histórica, que ya entonces recaía sobre Darío Alfano.

Alfano, hijo de otro dirigente de los trabajadores municipales, suele conseguir lugares en las listas legislativas de Garro. En este caso, obtuvo el primer consejero escolar, para Emiliano De Martino. Su hermana, Romina De Martino, figura entre los suplentes. Es más eficiente, sostienen sus detractores, negociando para él que para los trabajadores. En esta última campaña, militó abiertamente para su jefe político.

Al amparo de la FESIMUBO de Rubén “Cholo” García y de una política mucho más combativa, el SOEMLP creció en afiliados, hasta alcanzar los 1500 al inicio de la pandemia. Su aparición en escena hizo que Garro delegara esa interlocución en su secretario de Gobierno, Oscar Negrelli.

La relación entre Hernández y Negrelli nunca fue fácil. Hace alrededor de un año, tras una discusión muy dura entre ambos, el vehículo de Hernández, un Fiat Punto, fue prendido fuego en la vía pública, cerca de su domicilio en Tolosa. “En las últimas semanas, la afiliación a nuestro sindicato creció mucho”, cuenta Hernández, a modo de indicador o termómetro de la imagen de Garro.

Problemas políticos

El frente sindical no es el único que aparece nublado e inestable para Garro. Tras protagonizar con el senador Allan una de las internas más duras que vio la provincia, porque Garro estaba con Horacio Rodríguez Larreta y Alan con Bullrich, y a pesar de que este último, tras ser derrotado, hizo algunos gestos en favor de la unidad, la duda dentro de Juntos es la capacidad de retención de los votos que en la interna fueron para Allan.

Si la retención es débil, se trataría de un escenario muy similar al que le ocurrió al Frente de Todos hace exactamente cuatro años, cuando la sumatoria de Florencia Saintout y Victoria Tolosa Paz superó el volumen de Garro en agosto de 2019 pero ese voto se dispersó en las generales de octubre.

Por otra parte, Carolina Píparo desmintió que los videos que circulan promoviendo el corte de la boleta de su candidato a intendente platense, Luciano Guma, a favor de Garro, fueran de su autoría. La contundente declaración fue ésta: "Tenemos una sola boleta en todos los municipios de la provincia y no apoyamos a ningún intendente en funciones. Sólo apoyamos a nuestros candidatos". Si eso sucede, podría complicarse aún más la relación de Garro con Grindetti y Bullrich, a quienes, por lo bajo, algunos intendentes de Juntos califican como salvavidas de plomo. Eso sería así si ambos no repuntan lo suficiente como para entrar en el ballotage nacional o para ganar la Provincia, donde como se sabe no hay segunda vuelta y la gobernación quedará definida el 22 por quien obtenga un voto más que el segundo o segunda.

Las encuestas son, en tiempos de volatilidad extrema, cada vez menos fiables. Sin embargo, muchas veces tienen consecuencias que los consultores denominan “efecto de verdad”. Esto es, cuando un actor político da por cierto un dato y actúa en consecuencia, modificando la realidad.



Desde hace algunos días, circula por Whatsapp entre dirigentes y militantes de todas las fuerzas de la ciudad un audio que atribuyen a un funcionario de Garro, cuya autoría no pudo aún ser confirmada. El contenido es una súplica a su tropa: "redoblen esfuerzos de acá a las generales", "los números no dan bien" y "Julio lo ve ganador a Alak".

Si es una operación destinada a instalar el triunfalismo en las huestes de Alak y lograr que se relajen, no parece haber logrado su objetivo. Considerando todos los elementos del contexto, es más probable que un dirigente preocupado haya cometido la imprudencia de enviar un audio a un grupo de su confianza, esperando de ellos una discreción que no tuvo.

La campaña de Alak

El candidato de UxP sigue recorriendo los barrios con su proyecto estratégico 2030. El documento es fruto de una elaboración colectiva, en la que participaron referentes de distintas instituciones, a modo de consejo consultivo. Al presentarlo, realiza una suerte de rendición de cuentas simbólica, dando cuenta de que lo escrito y asumido como compromiso, refleja las discusiones previas. La más reciente fue en el club Círculo Cultural Tolosano, ante más de dos mil personas.

El viernes 13 lo hizo en el teatro del sindicato de Luz y Fuerza, frente a trabajadores de la cultura y representantes de organizaciones y centros culturales platenses. Allí estuvieron, junto a él, Saintout y la dirigente de Kolina Silvana Moreno en representación de Castagneto.