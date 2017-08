Sin quórum en la Comisión de Acuerdos

Desde Santa Fe.

La comisión bicameral de Acuerdos postergó su decisión sobre el pedido de 16 senadores para que investigue a los fiscales de Rosario, Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack por "presunta comisión de delitos". La denuncia debía tratarse ayer a la tarde, pero el plenario fracasó por falta de quórum, al punto que ni siquiera asistió la presidenta que lo convocó, Inés Bertero. Un hecho infrecuente en la Legislatura. Pero el faltazo general de los doce integrantes de la comisión, entre ellos cuatro senadores denunciantes (Joaquín Gramajo, Alcides Calvo, Rubén Pirola y Rodrigo Borla), dejó a la vista la verdadera causa del desacuerdo: si la Legislatura es competente o no para investigar a los denunciados. La ley 13.013 dice que los debe investigar la auditora general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, quien ya solicitó copia del pedido del Senado.

La denuncia a Narvaja y Mac Cormack aún no tiene trámite ni estado parlamentario. Los 16 senadores la presentaron el 17 de agosto por la "presunta comisión de delitos". "Ha llegado a nuestro conocimiento -dicen‑ que dichos funcionarios presumiblemente habrían, mediante coacción, exigido a un detenido la imputación a un personal policial a cambio de beneficiarlo en su situación procesal".

"Atento a la ley que rige el Ministerio Público de la Acusación es pertinente la investigación de este presunto ilícito por parte de los legisladores que componen" la comisión de Acuerdos. Y firman diez senadores del PJ: Gramajo, Calvo, Pirola, Armando Traferri, Danilo Capitani, Osvaldo Sosa, José Baucero, Cristina Berra, Guillermo Cornaglia y Eduardo Rosconi". Y seis del Frente Progresista: los radicales Felipe Michlig, Rodrigo Borla, Orfilio Marcón y Germán Giacomino y los socialistas Miguel Cappiello y Emilio Jatón. En la nota está el sello del undécimo peronista, Ricardo Kaufmann, pero no la firma.

Uno de los legisladores consultados por Rosario/12 dijo que la comisión de Acuerdos no tiene potestad para investigar a los fiscales de grado. Que la ley 13.013 reserva esa tarea a la auditora general del Ministerio Público. Y como Vranicich pidió las actuaciones y hay "incertidumbre" sobre el tema, a último momento se decidió levantar el plenario. Esa fue la razón por la que no asistió ningún senador ni diputado.

Explicó que en el caso de Narvaja y Mac Cormack la investigación la debe hacer Vranicich y ‑si corresponde‑ acusar ante un Tribunal de Disciplina integrado por cinco miembros: un senador, un diputado, un representante del Colegio de Abogados, un fiscal regional y el fiscal provincial Jorge Baclini, que sería su presidente.

"Para remover a un fiscal hay que tener muchos más argumentos que los políticos que se esgrimieron para separar de sus cargos al ex defensor provincial Gabriel Ganón", pasó la factura. "Los fiscales tienen garantizado el debido proceso y el derecho de defensa que se le negó a Ganón", agregó la fuente consultada.

En tanto, uno de los senadores denunciantes Alcides Calvo pidió "no mezclar las cosas" cuando se le preguntó si el pedido de investigación a Narvaja y Mac Cormack era porque los fiscales investigan el reparto de subsidio de los senadores. "No tiene nada que ver", dijo. "La denuncia nos llegó a través de otros legisladores y si no hay cuestiones que deben investigarse, continuará, de lo contrario, quedará en el archivo", aclaró.

-‑ ¿La comisión de Acuerdos puede investigar a los fiscales de grado?.

-‑ Lo tendrá que definir la comisión --respondió Calvo. Eso es lo que quedó pendiente.

-‑ Entonces, ¿esto no tiene que ver que la investigación de los fiscales a senadores?

-‑ No, de ninguna manera. Cada uno sabe lo que hace con los fondos que maneja y quienes tengan que aclarar algo lo harán ante la justicia. Pero no hay que mezclar una cosa con la otra -, concluyó Calvo.