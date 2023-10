La incertidumbre marca los últimos días antes de las elecciones. Sucede que suelen rondar los peligros para el oficialismo: corridas, especulación, algún hecho de inseguridad, una denuncia magnificada por los medios alineados con Juntos por el Cambio (JxC). Más allá de esas tormentas posibles, la que afronta días decisivos es Patricia Bullrich, justamente porque la mayoría de los pronósticos la sitúan fuera de un posible balotaje. Hizo la forzada jugada de incorporar a Horacio Rodríguez Larreta como su próximo jefe de Gabinete para tratar de recuperar esos votos de Larreta que se le fueron. Habrá que ver si no es algo tomado por los votantes como una maniobra artificial. Y la lógica indica que Milei se concentrará en no cometer errores, cosa que no es fácil teniendo en cuenta que siempre está al límite. Página/12 dialogó con consultores en campañas electorales para pedirles una mirada sobre la recta final hacia el 22 de octubre.

Momento intimista

“La última semana, en general, siempre es un momento más intimista -señala Analía Del Franco, de Del Franco Consultores-. Es un momento para dirigirse más al elector, en lugar de polemizar con los otros candidatos. Está claro que Massa tiene una posibilidad de fortalecerse a partir de un sector del electorado que no asistió a votar en las PASO. Es un electorado que, digamos, tiene escepticismo, es un electorado que no le da valor a las PASO, le parece un trámite innecesario. No es un sector de alta oposición, sino que es un sector cercano al oficialismo y que, por lo que nosotros hemos visto y hemos evaluado, son sectores medios-bajos que, además, tienen temores respecto de Milei. Ahí Massa tiene una chance de crecimiento” .

El acto de Milei

“Mi sugerencia a Milei -dice Raúl Timerman, de Grupo de Opinión- es que haga un cierre festivo, con mucha euforia, al grito de ¡viva la libertad!, pero que no siga detallando lo que serían sus políticas de gobierno. Él está tranquilo con la situación actual, no necesita arriesgar. Patricia Bullrich tiene que encontrar algún argumento para romper esta situación que la ubica en el tercer lugar. Si quiere entrar al balotaje tiene que provocar un shock. Y eso es en dos lugares: el electorado que no fue a votar o el electorado de Milei. Y respecto de Massa, yo le diría que su arma fundamental, el gobierno de unidad nacional, lo guarde para el balotaje. Es una política que tiene respaldos, pero siempre que no sea un enjuague entre políticos sino para sacar el país adelante”.

Es la economía

“Me parece que está todo bastante jugado -analiza Roberto Bacman, del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP)-. El principal problema que hoy tiene UxP es la economía. El candidato es el ministro de Economía, la inflación es muy alta, los ingresos no alcanzan, y esto pesa muchísimo. Para colmo de males, la semana pasada registrábamos a Massa creciendo, pero se dieron el afaire Insaurralde y la corrida cambiaria. Yo le recomendaría a UxP que se concentre en el tema económico, que trate de convencer a los votantes que no han ido a votar. Esos ciudadanos que se han quedado en su casa, enojados o desilusionados. Hay que insistirles que vayan a votar. Milei ha bajado muchísimo su disrupción. No es el mismo de hace unos meses: se está cuidando. Él decidió asegurar los votos que tiene y entrar al balotaje. No sé si esto le conviene. Y Bullrich tiene un problema difícil. Macri juega a dos puntas y los radicales están enojados. Así que va a ser una semana compleja, hay que ver si no aparece alguna cosa rara. Ahora ocurre cada vez más que las elecciones se definen en la última semana”.

La plancha, no

“Los candidatos deben utilizar todas las herramientas disponibles para esta última semana -explica Federico Aurelio de ARESCO-. Ninguno tiene un posicionamiento tranquilo como para poder hacer la plancha. El impacto electoral para el balotaje va a ser muy distinto si las diferencias entre los dos candidatos mejor posicionados siguen reduciéndose como sucedió en las últimas semanas.

A diferencia de los meses previos donde Milei crecía cada vez que crecía el dólar, en las últimas dos semanas esta correlación no sucedió.

Massa multiplica sus roles para resolver los múltiples desafíos que plantea la realidad argentina y la campaña electoral. Candidato, ministro de economía y sobre todo decisor real del Gobierno. Eso le genera una agenda atroz de responsabilidades”.

Contener la corrida

“Para la última semana me parece que lo determinante va a ser ver un Ministro de Economía que pueda controlar la suba del dólar, que se muestre confiado, que se muestre activo, que es lo que la sociedad venía requiriendo de parte del Ministro -afirma Santiago Giorgetta, de Proyección-. En parte lo cumplió con las medidas que fueron efectivas, pero me parece que la centralidad va a estar en, más allá del número de la inflación mensual o interanual, en si esta corrida cambiaria se profundiza o se puede contener”.

Tensión política

Hugo Haime, de Haime y Asociados, presagia posibles tormentas políticas para los días que quedan. “Son semanas de muchas novedades. Creo que las palabras de Milei sobre los plazos fijos intranquilizaron. Fue un grave error de su campaña. Junto con esto, el dólar se disparó a más de mil pesos. La pregunta que sigue es qué pasará en esta semana final. Quién arriesgará, quién cometerá el peor error, qué suceso sacudirá a la opinión pública. Recordemos que dos días antes de la primera vuelta el asesinato de una niña generó un revuelo infernal y entre otros factores despertó el voto por Milei. Voto que ya estaba pero que los acontecimientos lo hicieron fluir con más fuerza. Preveo que la próxima semana será de mucha tensión política y no descartaría algún hecho policial y algún escándalo que sacuda a la opinión pública y mueva los números que tenemos al día de hoy. Los actuales posicionamientos pueden cambiar. Me pregunto qué pensaran los ahorristas que sacaron el dinero del banco temiendo a Milei, mucho de los cuales antes habían votado a Cambiemos y que ahora dicen votar por el libertario. ¿Seguirán con esa decisión o ya metieron reversa? Los peronistas que no fueron a votar, ¿seguirán con esa tesitura? Muchas cosas pueden pasar aun” .

Gestione, ministro

Para Marina Acosta, de Analogías, “lo fundamental en esta semana que falta es que Massa debe mostrarse firme en la gestión de la política económica y sólido en la contención de una corrida cambiaria de gran magnitud. Con las herramientas concretas con las que se dispone reaccionó bien y el evento no lo sacó de eje.

La posición de Milei respecto del régimen monetario que implementaría alimenta la corrida. Lo que vimos en la última semana es que apostó por acelerar el proceso porque entiende que les es beneficioso electoralmente.

La de Bullrich es la candidatura más inerte frente al debate polar que se planteó entre Milei y Massa. No ha encontrado hasta el momento la forma de intervenir en él. Su discurso se ha reducido a posicionarse exclusivamente como antikirchnerista. No vemos que tenga mucho por hacer más que sostenerse en los atributos que los asesores de su campaña estimen como los más distintivos”.

El desafío es de Bullrich

Para Gustavo Córdoba, de Zuban-Córdoba, “el desafío mayor en esta semana lo tiene Bullrich. Está tercera y necesita pelear el ingreso al balotaje. Tiene un problema serio, que no es si habla mal o bien o la presencia de Carlos Melconian. El problema parece ser que no lidera JxC. En el caso de Massa, me parece que tiene que ir a buscar los votantes mayores de 60 años que no fueron a votar en las PASO. Son personas de la zona de Rosario y del Gran Buenos Aires”.

Cumplir con promesas

“El oficialismo debe insistir en atenuar el impacto de la devaluación y las remarcaciones, mejorando los ingresos de los sectores más afectados -finaliza Artemio López, de Equis-. Al mismo tiempo ajustar los controles sobre la especulación financiera y los precios. El gobierno prometió cárcel a los especuladores, veremos si cumple. Como se mostró en las elecciones de 2021 la erosión de ingresos populares está en la base de la performance electoral. Para LLA seguir agitando la crisis cambiaria y el descontrol de precios parece ser el camino elegido y persistirán, con el riesgo siempre presente de que se les vaya la mano y el factor incontrolable de la crisis social. Este descontrol eventual ya pasó, no sorprendería".

Como se ve, se habla poco de los intendentes y gobernadores peronistas que sacaron muchos votos, muy por encima de la fórmula presidencial. De una brecha asombrosa que UxP debería reducir fuertemente, en Tucumán, Formosa y en buena parte del conurbano. La impresión de los consultores es que serán días de fuerte ofensiva opositora, de tormentas de distinto tipo, y un candidato -Massa- que tendrá penales por atajar.